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結婚潮要來了　這樣送最划算！父母贈結婚基金有1080萬免稅額

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▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲父母送子女結婚基金，利用跨年度贈與，繳稅最划算（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳靜君／台北報導

南區國稅局潮州稽徵所表示，新的一年將至也是傳統的結婚潮時間，父母都想要贈與子女結婚基金作為祝福，建議民眾如果108年底沒有贈與，可以在年底至年初這段時間送子女結婚基金，最高有1080萬元的免稅額。

南區國稅局潮州稽徵所表示，有民眾來詢問女兒結婚，想要送女兒結婚基金，如何申報最為省稅，就可以抓住子女結婚的時間點，在登記的前後6個月都可以主張子女財物不計入贈與總額之中，作為結婚時間點的考量。

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那麼應該怎麼算？潮州稽徵所表示，民眾可以選擇歲末、年初結婚，假設子女是在明（109）年初結婚，108年父母各自贈與子女有220萬元的免稅額，所以父母今年的額度就有440萬元可以免稅贈與子女。

109年的當年結婚，父母又有各自100萬元婚嫁財物可以不計入贈與總額之中，所以父母各自有320萬元贈與免稅額度，父母兩人就有640萬元；再加計前一年的免贈與稅額度，就有1080萬元贈與結婚子女可以免稅，所以利用跨年度規劃子女婚嫁贈與最省稅。

潮州稽徵所提醒，無論子女在歲末或年初結婚，只要在結婚登記前後6個月內，父母均可主張適用子女婚嫁財物，不計入贈與總額之中，父母可以算好時間點贈與。並且在辦理贈與稅申報時，除了贈與契約書、贈與人及受贈人雙方身分證明文件外，還要檢附子女辦妥婚姻登記的戶籍資料，供稽徵機關審認。

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