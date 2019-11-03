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準備剁手手！「雙11」信用卡祭神回饋　更有100%回饋機會

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▲▼雙11,網購,兆豐銀,信用卡。（圖／兆豐銀提供）

▲雙11購物節來了，不只各大電商、網路平台驚人優惠，各家銀行信用卡同樣不手軟。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

雙11網購大戰開打，不只是各家電商平台祭出驚人優惠，讓網購族、消費者完全滿足外；同樣也是各家銀行信用卡「必殺」的戰場，兆豐銀宣布，11月11日只要在5大電商平台（momo、PChome、Yahoo購物中心、Yahoo超級商城、蝦皮購物 ）刷卡消費就可以參加抽獎，抽中可獲得當天所有消費100%刷卡金回饋。

「雙11」銀行信用卡、聯名卡頻加碼　最高回饋驚人

請繼續往下閱讀...

雙11光棍節，各銀行紛紛祭出「高額的刷卡優惠」讓網友享受購物的快感之外，更能享受「高回饋」的好康；各銀行主要回饋通路包含momo購物網、Pchome、蝦皮、Yahoo等各大網站為主。一銀在特定通路、特定卡片，最高回饋是19.33%；中國信託則也有10%以上的回饋；兆豐銀最高回饋12.99%；台新銀行則是最高10%的優惠。

此外，銀行還有加碼，讓卡友有「驚喜」，兆豐就宣布，加碼推出「雙11限定‧全額返現100%」活動，只要在11月11日當天，於momo、PChome、Yahoo購物中心、Yahoo超級商城與蝦皮購物5大平台刷卡消費，不限金額、不限筆數、不限一次付清或分期付款，甚至不需登錄，就可直接參加抽獎，抽中將可獲得雙11當天所有消費金額100%刷卡金回饋，刷越多筆、中獎機率越高，總計將抽出11名，上限11,111元。

另外也有網購聯名卡，在雙11期間也同樣受到矚目。花旗PChome聯名卡新戶的話只要在11月底前辦卡、消費滿3000元就有機會回饋1100P幣，整體最高可達36%回饋；中國信託Yahoo信用聯名卡雙11時間加碼回饋6%最高可享受18%的回饋；國泰世華蝦皮購物聯名卡上市期間最高回饋7%、指定期間最高回饋13%。

▲▼雙11,信用卡回饋,比較表。（製表／記者吳靜君攝、資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）

▲雙11信用卡回饋比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）

高回饋要注意　網購卡是否受現制

銀行業者表示，想橫掃雙11優惠，除了要留意各網購平台的回饋方式，手中信用卡是否能與銀行推出的網購優惠「併用」，建議民眾也要睜大眼看仔細。許多銀行為節省成本，有時會將高回饋的網購信用卡排除在網購滿額禮適用範圍外，民眾一不留意，就會錯失優惠。

兆豐銀行信用卡處處長林中象提醒民眾，網購血拚前最好能挑選回饋範圍不限國內外、不限店家、不限金額的網購信用卡，才能輕鬆暢行各大網購平台，不受單一店家限制。以目前業界中各家網購信用卡而言，兆豐銀行發行的「e秒刷鈦金卡」便一舉打破市面網購卡的限制條款，甚至可同享銀行推出的刷卡滿額禮，是相當適合網購族用來血拚的利器。

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