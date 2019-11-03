　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睡美人洞重新開放！1天吸2000遊客「賞洞口」　泰足球小將奇蹟脫困爆紅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲救援行動持續進行中。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國睡美人洞1日重新開放。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

12名泰國少年足球員與教練去年受困睡美人洞近3週，最後成功獲救，奇蹟故事引發國際關注，甚至還有望搬上大螢幕。泰國政府在事後一直關閉睡美人洞，如今宣布重新開放，光是一天就吸引約2000名遊客前來朝聖「洞口樣貌」。當時搜救行動用到的電話線、水管以及繩索等救援設備都被留在洞穴內，未來可能會直接在內部展示。

綜合外媒報導，睡美人洞（Tham Luang Nang Non）位於泰國北部清萊省，當地保育官員表示，睡美人洞1日重新開放。管理洞穴的辦公室主任寇特查（Kamolchai Kotcha）表示，他們已開放遊客看觀賞洞口。

據了解，前來朝聖的遊客目前還不能進入洞穴，只能在觀賞洞口的樣貌。不過保育官員表示，「我們正在考慮，如檢查洞穴內路徑確認安全後，就可開放讓遊客深入洞穴參觀。」

▲▼泰國足球隊／救援隊進入山洞內。（圖／達志影像／美聯社）

▲當時的搜救行動歷經18天，數百人抵達睡美人洞，協助救出這群少年足球隊。（圖／達志影像／美聯社）

報導也提及，當時在救援泰國足球小將的行動結束後，用到的電話線、水管以及繩索等救援設備都有被留在洞穴內，未來可能會直接在內部展示供遊客觀賞。

「野豬」足球隊去（2018）年6月23日在球隊訓練後，進入睡美人洞探險，後來卻碰上暴雨淹沒洞穴唯一出口，造成足球隊員與教練受困。歷經18天的救援過程中，國際各方數百人抵達睡美人洞，協助救出這群足球隊。

▲▼受困洞窟獲救的泰國少年足球隊出院露面。（圖／CFP）

▲脫困的泰國少年足球隊員出院露面。（圖／CFP）

最後救難人員在洞穴深處的找到受困的足球小將，男孩們體型消瘦，全部奇蹟生還，但前海豹隊員薩瑪恩（Saman Kunan）則在搜救過程中不幸罹難。影音串流巨擘Netflix今年5月曾表示，將會與拍攝「瘋狂亞洲富豪」的電影公司合作，把泰國足球隊受困睡美人洞的救援過程拍成影片。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
獨／遙控飛機爆頭！2歲兒哭「我要媽媽」　目擊女還原死亡現場
高雄驚見「日薪12000」工作　他傻眼：組團南漂啦
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上學遇「地雷引爆」！阿富汗9名兒童遭炸　慘死塔利班手下

睡美人洞重新開放！1天吸2000遊客「賞洞口」　泰足球小將奇蹟脫困爆紅

0飛行經驗！「無照女乘客」爽PO高空開飛機　「親密機長」一旁幫錄影

日本薩摩硫磺島火山噴發「2級警戒」　半徑1公里生人勿近

慧眼看天下／台灣經濟逆勢高飛　衝四小龍之首？

首里城重建捐款21小時突破「5000萬大關」　美軍軍眷心繫沖繩華府熱血募款

想讓屁股更翹！她雙臀注射「假填充物」　「渾圓下凹」慘留放射疤

130年歷史LV皮箱價值33萬元　烏克蘭夫妻拿來裝雞飼料

才準備完成「第一階段貿易協議」　川普再酸中國：經濟就像盤散蛋！

標籤「待婚女傭」！Instagram按種族分類數千人　黑市千元賣奴隸…

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

後照鏡歪了…視線轉正已來不及 他追撞奧迪後翻覆四輪朝天

上學遇「地雷引爆」！阿富汗9名兒童遭炸　慘死塔利班手下

睡美人洞重新開放！1天吸2000遊客「賞洞口」　泰足球小將奇蹟脫困爆紅

0飛行經驗！「無照女乘客」爽PO高空開飛機　「親密機長」一旁幫錄影

日本薩摩硫磺島火山噴發「2級警戒」　半徑1公里生人勿近

慧眼看天下／台灣經濟逆勢高飛　衝四小龍之首？

首里城重建捐款21小時突破「5000萬大關」　美軍軍眷心繫沖繩華府熱血募款

想讓屁股更翹！她雙臀注射「假填充物」　「渾圓下凹」慘留放射疤

130年歷史LV皮箱價值33萬元　烏克蘭夫妻拿來裝雞飼料

才準備完成「第一階段貿易協議」　川普再酸中國：經濟就像盤散蛋！

標籤「待婚女傭」！Instagram按種族分類數千人　黑市千元賣奴隸…

遙控機殺人！死者父怒罵「太扯」：提國賠　美籍選手到場嚇傻

上學遇「地雷引爆」！阿富汗9名兒童遭炸　慘死塔利班手下

韓國瑜深夜痛批「教育部把台灣的孩子當賊」　出國交換不是有錢人專利

快訊／遙控機爆頭殺人釀1死1傷！　涉案美籍男子拒夜間偵訊

天才媽帶兒買新車「大砍1萬」笑：反正很好賺　老闆怒爆神回擊

睡美人洞重新開放！1天吸2000遊客「賞洞口」　泰足球小將奇蹟脫困爆紅

YAMAHA CUP／喜歡足球才是重點　新竹實驗中學快樂踢球

熱帶低壓誕生！恐成秋颱哈隆　彭啟明：11月「走樓梯降溫」跌剩10幾度

泫雅公開放閃：我帶了男友來！　被逼問戀愛細節「羞躲Dawn身後」

外籍男機場狂奔「爬華航起落架」！監視器畫面曝　他在草地潛伏1小時

中醫一把脈驚「妳墮過胎？」　媽轉頭怒瞪...五熊當場慌了

國際熱門新聞

柴犬卡在保險桿　女駕駛狂開45分鐘

少女完成「藍鯨遊戲」第50項任務　臥軌碾成肉醬

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

泰睡美人洞再開放！1天吸2000遊客

女乘客爽PO高空開飛機　「親密機長」一旁幫錄影

母誤拿高濃度酸洗鼻　4月大兒臉冒煙

拍攝者成謎！首里城大火15秒近影曝

首里城重建募款破「5000萬大關」

Uber司機超哈「英大使館女員工」先姦後殺遭判死

130年歷史LV皮箱　烏克蘭夫妻拿來裝雞飼料

6歲起虐待8年　她遭父性侵生子

她和「臉蛋超激似閨密」合照　揭21年前醫院偷抱真相

女背包客失蹤　150人找她變浮屍

上學遇地雷引爆　9阿國兒童遭炸死

更多熱門

相關新聞

靈媒下符害女星　下場被反噬大快人心

靈媒下符害女星　下場被反噬大快人心

女星藍甯日前上節目《命運好好玩》，透露有一陣子身心靈壓力都很大，睡眠品質很差，晚上只要有一點動靜，就會醒來，狀況一度差到「暴瘦至36公斤」，後來還求助了家醫科醫師，也只拿到安眠藥處方，吃了藥也沒有改善。

2貓互瞪不出拳　緊張吞口水+吐舌

2貓互瞪不出拳　緊張吞口水+吐舌

猴遭蟒蛇纏身！　同伴抓尾救不回

猴遭蟒蛇纏身！　同伴抓尾救不回

英貨櫃39冰屍　警：死者全是越南人

英貨櫃39冰屍　警：死者全是越南人

英國冷凍貨櫃藏屍案　越南逮2人

英國冷凍貨櫃藏屍案　越南逮2人

關鍵字：

睡美人洞泰國東南亞要聞足球隊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

已讀不回排第8！網友不爽「傳Line地雷」Top10

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

日薪12000　他傻眼：高雄發大財

Ashly驗孕2條線又消失！一看馬桶「出現深紅色豆腐渣」

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面