Fed降息美元升勢接近尾聲　4大主流外幣投資術一次看

▲美國聯準會宣布降息1碼，外銀預期美元漲勢可能已接近尾聲。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會宣布降息1碼，第4季更重新啟動資產購買計畫，外銀認為，美元儘管有流動性緊縮和資本流動的優勢，但考量重啟資產負債表，預期美元漲勢可能已接近尾聲；至於其他主流貨幣應如何布局，外銀建議，歐元、英鎊可望落底回升，人民幣仍得看貿易戰後續發展而定，日圓則因避險需求降溫，將處於107至109區間走勢。

美國經濟數據走軟，加上短期內美國政局動盪，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，美國聯準會（Fed）10月份政策會議中，如市場預期降息1碼，將聯邦基金利率目標區間下調至1.5%至1.75%，不過暗示後續政策態度將切換至「觀望」模式。

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劉家豪指出，儘管美元流動性緊縮以及資本流動，仍是美元的利多因素，但聯準會重啟擴張資產負債表的行動，將逆轉上述影響，美元漲勢很可能已接近尾聲。

不過，各國央行加碼寬鬆，基於投資分散以及避險角度，劉家豪建議投資人可適當配置黃金資產，預期年底前黃金價格將在每盎司1,500美元附近震盪。

至於其他主要貨幣，英鎊表現方面，英國首相強森脫歐協議獲得國會支持，且脫歐最後期限已正式延後至2020年1月31日，英國邁向有序脫歐，同時也將在12月12日將提前舉行國會大選，可能在短期內導致英鎊震盪，可視為適時加碼英鎊的機會，預期年底前有機會向上挑戰1.31至1.33。

此外，渣打銀預期，歐元區的財政刺激，可望有助歐元區經濟復甦，因此對歐元抱持積極看法，留意歐元兌美元是否穩定回升在1.11之上，可視為落底回升的初期訊號。

人民幣受到人行刺激措施與大陸經濟數據表現的支撐，但仍須關注中美貿易協議的後續進展，若雙方談判延宕，恐讓人民幣匯價回測7.2關卡。

身為避險貨幣之一的日圓，在日本央行尋求放鬆貨幣政策下，加上市場避險情緒消退，預期日圓不太可能進一步升值，美元兌日圓匯價保持在107至109區間格局。

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