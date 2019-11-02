　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／教父分享投資秘訣　張忠謀對台積電突破300元不意外

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台積電運動會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台積電創辦人張忠謀分享投資秘訣。（圖／記者徐斌慎攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電創辦人張忠謀今（2）日以回家的心情參與台積電運動會，被問到近日股價漲逾300元，感想如何？張忠謀表示，對此不意外，不意外的意思是他覺得會漲，但並不是一開始就覺得會到此股價。

張忠謀表示，他的確覺得台積電是個奇蹟，但這並不是他一開始創辦台積電時能預測的。未來會不會再創奇蹟，他回答：也許會，不知道。

請繼續往下閱讀...

持股逾12.5萬張台積電的張忠謀，對於投資理財有一番獨到見解。張忠謀表示，他個人投資其實非常簡單，過去他在德州儀器時，因為對公司非常有信心，因此持有該股票，他也因為投資德州儀器實現了他的美國夢。

張忠謀表示，他的投資和他重要的兩個人生階段關係密切，為德州儀器效命時，就買德儀股票；為台積電效命時，就買台積電股票。但假如他當年對台積電沒信心，一切就不一樣了。

張忠謀說，如果你對一家公司沒信心，也要投資嗎？他認為，如果對自己公司沒信心，根本就不該在那間公司做（上班）。

張忠謀透露過去曾有一段短暫職涯和投資有關。他正在撰寫的自傳下冊中，有一段是在投資公司當總裁，而且他是加入後才知道那是一家投資公司，加入前並不知道。但當時已經加入了，張忠謀想說，至少留下來一段時間學習投資。當時把小公司買下，把該公司打扮好售出，就是那家公司的本業。

張忠謀回憶，當時在那學習到的，後來到台積電也很有用，因為他如果要投資銀行談，一點都不陌生。

台積電創辦人張忠謀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台積電運動會。（圖／記者徐斌慎攝）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
獨／遙控飛機爆頭！2歲兒哭「我要媽媽」　目擊女還原死亡現場
高雄驚見「日薪12000」工作　他傻眼：組團南漂啦
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／教父分享投資秘訣　張忠謀對台積電突破300元不意外

台積電與格芯太輕易和解？魏哲家：纏訟對客戶不利

影／愛妻為張忠謀的誠信正直掛保證：連我跟他要錢都不給

中美貿易戰、英國脫歐驚動股匯市　了解地緣政治如何影響投資報酬

台積電創辦人張忠謀再任APEC代表會議卻取消　嘆：「世界很亂的一角！」

俄羅斯籍男子闖起飛班機　華航：已調派航機運送149名旅客

影／教父愛放閃！張忠謀分享與愛妻出遊趣事　預告「自傳第一章完成了」

東京馬拉松、LPGA賽的安全維護都靠它！保全龍頭中保維安秘技曝光

台灣鋼鐵集團旗下春雨聯貸超額認購103％　挹注業績成長動能可期

蘋果向美要求豁免15%關稅　第三季遊說支出達180萬美元年增34%

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

日本人在台灣坐計程車被繞路騙錢　錄影公開！20分鐘車程竟要900元

混血愛妻「穿旗袍」展現超好身材！　正要量胸圍...郎朗急擋鏡頭不給看XD

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

影／教父分享投資秘訣　張忠謀對台積電突破300元不意外

台積電與格芯太輕易和解？魏哲家：纏訟對客戶不利

影／愛妻為張忠謀的誠信正直掛保證：連我跟他要錢都不給

中美貿易戰、英國脫歐驚動股匯市　了解地緣政治如何影響投資報酬

台積電創辦人張忠謀再任APEC代表會議卻取消　嘆：「世界很亂的一角！」

俄羅斯籍男子闖起飛班機　華航：已調派航機運送149名旅客

影／教父愛放閃！張忠謀分享與愛妻出遊趣事　預告「自傳第一章完成了」

東京馬拉松、LPGA賽的安全維護都靠它！保全龍頭中保維安秘技曝光

台灣鋼鐵集團旗下春雨聯貸超額認購103％　挹注業績成長動能可期

蘋果向美要求豁免15%關稅　第三季遊說支出達180萬美元年增34%

CBA／林書豪準備卯起來投外線　進1顆外線捐3000人民幣

斜坡滑翔機殺人！龍磐「落山風」加速　時速最快近200公里

茱蒂丹契本想推掉《007》M夫人　老公「超荒謬理由」讓她點頭接了！

戴假牙睡覺不只牙爛　「吸入性肺炎」風險更大增2.3倍！

《美人心計》男星驚傳腦病臥床全身插管！　淡出娛樂圈近況曝光

彰化波波草復活了！原「免費」入場遭遊客破壞　重新開放收費50元

影／教父分享投資秘訣　張忠謀對台積電突破300元不意外

Jennie穿什麼都好看！向「人間香奈兒」學如何抓住歐爸的心

影／雲林福興宮太平媽上萬人恭送出城　李佳芬及顏清標都到場

奇美博物館浪漫聯合婚禮　台南古都風情吸引百對新人參加

財經熱門新聞

台積電運動會每人發大紅包1.2萬

油價「漲」聲響起下班衝一波！專家預估下周九五油價站上28元

台灣人熱愛旅遊！謝金河：人民不會又老又窮

影／小資族定期定額投資　破除第一桶金迷思...先存30萬元也很好

台積電運動會登場　張忠謀亮相

張忠謀再任APEC代表會議卻取消　張：世界很亂的一角

雲端發票增開獎　未增加國庫支出

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

愛妻為張忠謀的誠信正直掛保證

電子支付大比拚　LINE Pay一卡通最多人用

張忠謀放閃　預告完成自傳第一章

張忠謀參加台積電運動會：回家了

狂賣！華碩ZenFone 6本月搶進安卓旗艦熱銷榜前三　迷霧黑新色上市

就業數字優於預期　美股早盤齊漲

更多熱門

相關新聞

台積電與格芯和解　魏哲家：纏訟對客戶不利

台積電與格芯和解　魏哲家：纏訟對客戶不利

台積電日前和格芯（GlobalFoundries）宣布專利訴訟達成和解，雙方就現有及未來十年申請的半導體專利達成交互授權，外界質疑台積電這次是否太輕易妥協？台積電總裁魏哲家今（2）日表示，這次決定主要是以客戶為最大考量，台積電絕不輕易妥協。

愛妻為張忠謀的誠信正直掛保證

愛妻為張忠謀的誠信正直掛保證

張忠謀再任APEC代表會議卻取消　張：世界很亂的一角

張忠謀再任APEC代表會議卻取消　張：世界很亂的一角

張忠謀放閃　預告完成自傳第一章

張忠謀放閃　預告完成自傳第一章

民政家族運動會路跑噴汗展拚勁

民政家族運動會路跑噴汗展拚勁

關鍵字：

台積電運動會張忠謀劉德音分紅獎金張淑芬

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

「阿嬤妳怎麼沒感覺」童星長大變超正

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

蔡阿嘎公開韓國瑜邀約信！萬人洗版…網：這高招

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

遙控滑翔機爆頭　母慘死2歲童送醫

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

即／國道1號「5車擦撞」 1死4傷

牛奶、豆漿喝多反而累！專家推治疲勞飲品

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

租客佔房子60年　房東過世討不回

更多

最夯影音

更多
李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！
陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面