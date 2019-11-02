影／教父分享投資秘訣　張忠謀對台積電突破300元不意外

▲台積電創辦人張忠謀分享投資秘訣。（圖／記者徐斌慎攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電創辦人張忠謀今（2）日以回家的心情參與台積電運動會，被問到近日股價漲逾300元，感想如何？張忠謀表示，對此不意外，不意外的意思是他覺得會漲，但並不是一開始就覺得會到此股價。

張忠謀表示，他的確覺得台積電是個奇蹟，但這並不是他一開始創辦台積電時能預測的。未來會不會再創奇蹟，他回答：也許會，不知道。

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持股逾12.5萬張台積電的張忠謀，對於投資理財有一番獨到見解。張忠謀表示，他個人投資其實非常簡單，過去他在德州儀器時，因為對公司非常有信心，因此持有該股票，他也因為投資德州儀器實現了他的美國夢。

張忠謀表示，他的投資和他重要的兩個人生階段關係密切，為德州儀器效命時，就買德儀股票；為台積電效命時，就買台積電股票。但假如他當年對台積電沒信心，一切就不一樣了。

張忠謀說，如果你對一家公司沒信心，也要投資嗎？他認為，如果對自己公司沒信心，根本就不該在那間公司做（上班）。

張忠謀透露過去曾有一段短暫職涯和投資有關。他正在撰寫的自傳下冊中，有一段是在投資公司當總裁，而且他是加入後才知道那是一家投資公司，加入前並不知道。但當時已經加入了，張忠謀想說，至少留下來一段時間學習投資。當時把小公司買下，把該公司打扮好售出，就是那家公司的本業。

張忠謀回憶，當時在那學習到的，後來到台積電也很有用，因為他如果要投資銀行談，一點都不陌生。

▼台積電創辦人張忠謀。（圖／記者徐斌慎攝）

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