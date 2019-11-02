台積電與格芯太輕易和解？魏哲家：纏訟對客戶不利

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者徐斌慎攝）



記者周康玉／新竹報導

台積電日前和格芯（GlobalFoundries）宣布專利訴訟達成和解，雙方就現有及未來十年申請的半導體專利達成交互授權，外界質疑台積電這次是否太輕易妥協？台積電總裁魏哲家今（2）日表示，這次決定主要是以客戶為最大考量，台積電絕不輕易妥協。

格芯8月份時控告晶圓代工龍頭台積電侵害專利技術，並將以禁制令，阻止部分iPhone、AirPods等產品輸往美國、德國販售，台積電第一時間表示尚未收到訴狀，隨後便發出新聞稿，表示格羅方德指控侵權毫無根據，將全力捍衛自主研發的專有技術，將盡所能以一切可能的方法來反擊。然而，台積電和格芯於日前（10/29）共同發聲明，表示已達成和解。

魏哲家表示，這次會達成和解，最主要考量是客戶。進入今年是進入5G和AI的關鍵時刻，如果台積電纏訟在這場訴訟中，將會對客戶有莫大的不便。

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魏哲家表示，台積電一開始確實有要反擊，且要不遺餘力的反擊，但考量到客戶處在關鍵時刻；加上台積電的三大支柱中，其中一項就是客戶信任，最後以此作為最大考量。

魏哲家強調，相互授權並不是技術授權，不是教對方怎麼做，而是如果格芯用到台積電的專利，台積電不會告對方。

然而近一年多來，格芯不斷出售廠房，市場還傳出可能出售給三星，市場也擔憂，如果雙方真的交易達成，身為台積電勁敵的三星，很可能也因此可以使用台積電專利，屆時對台積電造成莫大威脅。

對此魏哲家表示，如果格芯真的被三星收購，三星「應該不行」使用原本格芯與台積電交叉授權的專利。

▼台積電今日舉行運動會。（圖／記者徐斌慎攝）

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