0飛行經驗！「無照女乘客」爽PO高空開飛機　「親密機長」一旁幫錄影

▲安娜po出自己無照駕駛飛機的影片，引起關注。（圖／翻攝自YouTube／The Siberian Times）

記者黃心瑀／綜合報導

沒有證照也能開飛機？俄羅斯一名20多歲的女子安娜（Anna）日前在社交媒體上，上傳一段自己正在駕駛飛機的影片和照片，向大家炫耀自己這個「難得的經驗」，引起大家的關注；因為她既沒有「合法執照」也沒有駕駛經驗，儘管一旁有飛行員坐鎮，但這樣的行為顯然枉顧全機人性命和安全，當局也已經對此事展開調查。

根據《西伯利亞時報》的報導，這個荒唐的影片在今年的8月31日被拍攝，一直到近日才被安娜上傳，還寫下「這真的是太酷了！」、「謝謝！」等留言。該架飛機屬於伊爾庫茨克航空（IrAero），航班班次為Antonov-24，當時正從伊爾庫茨克飛越西伯利亞，目的地是位於撒哈自治區的Batagay。

從安娜上傳的影片中可以看見，她坐在機艙的駕駛座上，雙手握著駕駛杆，緊張到不敢做出任何的大型動作，而坐在副駕駛座上的「真正機長」克利爾（Kirill S），則是在一旁給予命令，以及幫忙錄下安娜駕駛的模樣和窗外的風景。

據悉，影片中正在駕駛的安娜只是一般乘客，並非接受過專業訓練、有飛行經驗的駕駛，讓一名沒有經驗的人掌握全機人的性命，顯然是一件非常冒險的事。報導中指出，安娜被描述為克利爾的一名「女性朋友」，兩人的關係非常親密。

這起令人傻眼的事件被多家俄國媒體踢爆後，安娜立即將文章跟影片刪除，但當局已經開始對這個影片進行調查，如果這架班機是載客航班，當時到底有多少人在不知情的情況下坐在飛機上，仍是個謎。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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