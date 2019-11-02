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影／愛妻為張忠謀的誠信正直掛保證：連我跟他要錢都不給

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記者周康玉／新竹報導

台積電創辦人張忠謀今（2）日偕夫人張淑芬一同出席台積電運動會，聊起台積電的核心價值「誠信正直」，張淑芬說，張忠謀的誠信正直不是口號而已，連她為了（台積電）基金會跟張忠謀要錢，張忠謀都不給，為張忠謀掛保證。

張忠謀在上午致詞時提及，誠信正直為首的經營理念，這是台積電最好的保護。媒體進一步追問，為什麼誠信正直是最佳保護？張忠謀表示，沒有具體的東西可以保護你，只有價值可以，透明也是誠信正直的一部分。這時張忠謀脫口而出，誠信正直也有別的價值可體現，例如他只支持民選總統。

由於話題有些岔開了，張淑芬忍不住說「這個問題我可以幫他回答，因為他口才不好。」讓現場哄堂大笑，儘管被愛妻吐槽，張忠謀還是展現紳士風度，表情靦腆淡定。

請繼續往下閱讀...

張淑芬表示，因為張忠謀不知道自己的個性，她在旁邊看，反而比張忠謀更清楚。她說，對張忠謀來說，誠信正直不是一個口號，而是用這四個字來框住他自己、框住台積電。

▼台積電創辦人張忠謀（左起）與夫人張淑芬。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台積電創辦人張忠謀記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

張淑芬舉例，連她在做基金會時跟丈夫談判要錢，張忠謀都會回答她，他只有為同仁、股東、投資人、社會等負責，連她要錢都不給。在張忠謀的思想中，誠信正直就是要做到「半夜三更有人來敲門，都不怕」。張忠謀自己守住，周圍的人就會跟著他守住。

張淑芬大方分享丈夫退休一年半以來的感想。她說：「先生終於回家了」。張淑芬說，以前她在台北，張忠謀在新竹，雖然知道彼此很好，但她知道張忠謀心理責任重大，要為台積電做很多決定，心情會比較不定，也因此讓她擔心。但自從退休後，她看到的是一個比較平靜的張忠謀，讓她更有安全感。

張淑芬表示，她之前很擔心，張忠謀退休後，會把她當成台積電來管，但後來張忠謀真的沒有這樣做。雖然不會主動給她建議，但給予她很多空間。

張淑芬表示，為了要照顧張忠謀，她運動做得比以前更多，保持身體健康。現在兩人過著很平淡的日子，但她們很開心，因為張忠謀回到他身邊了。

台積電基金會董事長張淑芬。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台積電創辦人張忠謀記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

張淑芬的慈善事業越做越大，甚至有中國大陸和香港的海外人士找她合作，是否考慮往海外發展？張淑芬表示，如果她把想法放在國外，會忽略台灣，今年將專注在偏遠地區孩童，升級偏鄉教育，此外她強調，她做慈善不做表面，而是打地基，她會在台灣打地基。如果有海外的人找她合作，她會說No。

台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬出席台積電運動會，下同。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台積電運動會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台積電運動會。（圖／記者徐斌慎攝）

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