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中美貿易戰、英國脫歐驚動股匯市　了解地緣政治如何影響投資報酬

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▲美國股市12日收盤。（圖／路透社）

▲ 政治不確定性常造成股市下跌。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

「地緣政治危機」涵蓋的範圍廣大，所帶來的不確定性更會影響投資人投資決策，進而造成金融市場起伏。中美貿易戰、英國脫歐，每每一傳出新消息就會驚動金融市場，這些都屬於「地緣政治危機」。

什麼是地緣政治危機

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地緣政治危機涉略範疇廣大，從軍事衝突、氣候變遷影響，甚至是英國脫歐。施羅德團隊以國家之間的政治、經濟、軍事層面的關係做為觀察的面向：當損害國家或地區之間正常關係的事件產生時，便可以稱為地緣政治危機。

地緣政治危機將如何影響經濟

地緣政治危機會帶來不確定性。此一不確定性會使決策者延遲重大計畫的信心，並成為經濟體以及金融市場的負擔。企業將會放緩投資計畫或是員工招募計畫，消費者也會延後大型商品如汽車或房屋的消費支出規劃。投資人也會為了等待明確的局勢發展、而延遲其投資決策。

地緣政治危機將如何影響市場

地緣政治危機通常會使投資人將如股票等風險性資產、轉入他們認為較安全的資產，當然也會因此影響股市報酬，而政府公債會因此得利（特別是短期債券，因為短期債券是被認為最安全的資產）。以區域的角度而言，投資人會轉移其資產從較風險的區域（如新興市場）、至已開發市場（如美國）。

▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲ 美國屬最大發展成熟的已開發市場。（圖／路透社）

三類不同投組進行分析

施羅德首席經濟學家魏凱斯（Keith Wade）以及Irene Lauro，觀察自1985年以來五個地緣政治危機高峰時期。地緣政治指數（Geopolitical Risk Index, GPR）反映了11家國際電子報導的文字探勘紀錄，如「戰爭」、「恐怖主義威脅」的關鍵字被提及的次數，如果指數超過100，則為地緣政治危機期間。

施羅德經濟學家面對地緣政治風險，設定了三個投資組合，分別是「安全」、「風險性」，以及「60/40」（60%風險性資產+40%安全性資產）投資組合，並將這三類投資組合績效做比較。

施羅德經濟學家指出，市場當然並無所謂真正安全或無風險的投資，投資績效可能會走升或下跌，投資人並不能保證能拿回原始投資金額。使用「安全」一詞僅是為了區別之用，例如美國公債（違約機率非常低）等相較股票型更穩定的資產。亦能以「較低波動」和「較高波動」來為這兩個投資組合命名。

安全性資產表現較佳

根據分析顯示，在短期內「安全」性的投資組合表現，可見下圖。

▲▼ 地緣政治如何影響投資報酬。（圖／施羅德投信提供）

▲ 安全性投資組合短期表現佳。（圖／施羅德投信提供）

若績效為「風險調整後」檢驗，結果亦同。風險調整後的報酬，通常是指夏普值。夏普值是以每單位所承擔的風險來測量投資回報。同樣觀察 「60/40」投資組合，績效也不如「安全」投資組合（總報酬和風險調整後報酬兩者皆是）。

主動性動態調整投資組合 效益最佳

施羅德經濟學家發現，將觀測期間延長6個月後（地緣政治風險指數降至低於100），發現大部份的風險性投資組合表現更佳。只不過，投資人在實現資產獲利前，必須承受相當大的波動。

因此，經濟學家採用了一個混合式的動態投資組合：也就是在地緣政治逐漸緊繃（地緣政治危機指數上升至100後）先採用安全性投資組合，並在危機緩和後（指數低於100）將部位轉至風險性投資組合。此策略對個別投資人而言，可能會不夠實際，但是對於彈性調整的主動式基金經理人，以及其投資人，是個最好的選擇。

事實證明，動態調整的投資組合表現良好，在5個期間當中、有3個期間帶來比風險性投資組合更高的報酬，在5個期間當中4個期間帶來比安全性投資組合更高的報酬（總報酬和風險調整後報酬）。此分析顯示主動型基金經理人可以採取避險策略，並可能從地緣風險中獲利。

▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美中貿易戰雖已達成協議，但仍存在部分緊張。（圖／達志影像／美聯社）

魏凱斯表示，自川普任美國總統以來地緣政治風險明顯的上升了，中國大陸做為世界強權的崛起，以及各地的民粹主義興起，顯示地緣政治風險短期不會有太大的改變；魏凱斯並認為，在最近中美貿易談判中看出了兩國關係仍然緊繃，地緣政治風險指數仍處於高檔。

魏凱斯強調，低利率環境以及觀察各國央行的資產負債表，顯示各國央行能因應地緣政治風險的手段，相較過去更少。因此，目前在做投資策略時將地緣政治風險納入考量，對投資人而言是很重要的參考。

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