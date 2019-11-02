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台積電創辦人張忠謀再任APEC代表會議卻取消　嘆：「世界很亂的一角！」

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▲台積電創辦人張忠謀今（2）日出席運動會時表示，台積電已變成是地緣策略者的必爭之地。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台積電創辦人張忠謀今（2）日出席運動會時表示，台積電已變成是地緣策略者的必爭之地。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林淑慧／台北報導

台積電創辦人張忠謀今年再度擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，但主辦國智利卻因暴動宣佈取消會議，張忠謀今（2）日出席台積電運動會時首度談及，不免感嘆「這只是世界很亂的一角。」

蔡英文總統上月中旬宣布由台積電創辦人張忠謀參加亞太經濟合作會議（APEC）擔任領袖代表。張忠謀表示，去年就曾在APEC提出網際網路帶來的數位經濟數位時代，不只是貢獻而且可能帶來失業問題與更嚴重的貧富失均，期待再赴APEC討論與解決。

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▲總統蔡英文上月中旬委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文上月中旬委任台積電創辦人張忠謀擔任擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表。（圖／記者李毓康攝）

不過，APEC今年的主辦國智利首都聖地牙哥，日前爆發大規模抗議暴動，智利總統皮奈拉在10月30日無奈宣布取消今年的APEC峰會，讓張忠謀無緣與會。

針對台積電這一年半來的表現，張忠謀說，目前全世界局勢大幅變化之下，台積電將成為地緣策略家的必爭之地，自他去年退休以來，台積電創造了相當成功的一年半，也期許公司秉持技術領先、製造優越及客戶信任的三大信念，去面對全球經貿情勢的變化。

張忠謀說，台積電一直是全球科技產業非常重要的全球公司，以前打仗時都有重要的地方，被形容為兵家必爭之地，現在全球雖然沒有重大的戰事，但目前全球局勢是亂的，是有競爭的，已是戰略上的競爭，台積電已變成是地緣策略者的必爭之地。

另外，台積電股價本周一度衝破300元大關，續創歷史新高，外界也十分好奇創辦人的看法；對此，張忠謀表示，300元股價或許對投資人是個意外，但「對我從來不是意外」，三十年前創立台積電時，他不會知道30年後股價會站上300元，只感覺「一直會漲」。
 

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