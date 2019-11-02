才準備完成「第一階段貿易協議」　川普再酸中國：經濟就像盤散蛋！

▲川普對於中國的評論相當情緒化且反覆。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰持續僵持，美國官方1日表示，中美本月將有可能達成第一階段貿易協議，15個月以來的僵局終於有緩解。但川普在台灣時間2日於密西西比州的競選集會上再酸中國經濟「根本是57年來最糟，就像一盤散掉的炒蛋一樣」。

綜合外媒報導，川普在密西西比州圖珀洛（Tupelo）的競選集會中提到，和中國的談判讓美國國庫會有大筆進帳，「不久之後我們將會從一個會拿取，連10分美金都不願意的國家手中，得到超過1千億美元的資金，直直的進到美國國庫」。

此外，川普更提到，中國經濟根本是57年來最糟的時候，供應鏈幾乎崩潰像一盤炒蛋一樣。而關稅預計將為美國經濟帶來10幾億美元的進帳，其中將會給因為貿易戰受害的農民，針對這點川普也有話要說，「中國就是知道農民喜歡我、我也喜歡農民，所以首先瞄準這些人的利益下手」。

但其實，中國商務部2日也表示，雙方貿易戰代表所取得的都是「原則上的共識」，看在川普眼裡則是「中國非常想要達成協議」。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，協議進行相當緩慢，可能需要3階段協議來處理中國所有「結構性原罪」，而美方貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）更堅持要有強制執行機制，以防中國違反協議時，美國不用擔心遭到報復。

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