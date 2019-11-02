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想讓屁股更翹！她雙臀注射「假填充物」　「渾圓下凹」慘留放射疤

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記者黃心瑀／綜合報導

許多人會因為愛美去做整容手術，但是找錯地方動刀可能就GG了！26歲的巴西女子安吉拉（Angela Pedrosa）2018年時，為了讓屁股看起來更美，決定到一間秘密診所進行填充物注射，沒想到在手術完成1小時之後，她的身體開始出現灼痛的症狀；緊急送醫之後發現，她的肌肉跟其組織都已經腐爛，器官也因敗血症開始衰竭，好不容易才撿回一條小命，但屁股上卻留下兩個可怕的傷疤。

根據《太陽報》報導，安吉拉一直以來都有健身的習慣，會定期到健身房做運動，只為了讓體態看起來更美，但她對此並不滿足，所以在2018年9月時決定，以低廉的價格到一間秘密診所進行豐臀手術。

儘管在手術之前就已經得知，曾有一名女性在該年7月時，因為在診所進行豐臀手術而死亡，但安吉拉還是不以為意，接受了這向擁有高危險性的手術；一開始她只注射了100毫升的填充物，確認沒問題後，1個月內再行回到診所注射200毫升的填充物。

安吉拉沒想到的是，這間診所用的填充物並非豐體凝膠，而是其他物質，讓她在做完第二次的手術之後，全身出現灼熱、疼痛的狀態，甚至是聽不清外界的聲音；意外來到她家的媽媽發現女兒不對勁，趕緊將人送到醫院治療。

安吉拉說，她在醫院一待就是2個多月，還得忍受劇烈的疼痛，連打嗎啡沒有用，臀部的肉跟肌肉組織都已經腐爛，敗血症影響了她的器官，導致她的身體膨脹成原本的兩倍，而且感染的速度還加劇了，更因為病情惡化轉到另外一家醫院；最後，雖然撿回一命，但她的臀部卻需要進行重建手術，而且不得不等待一年的時間，讓臀部的傷痕癒合跟疤痕軟化。

為了追求美麗，安吉拉的兩邊臀部留下了恐怖的疤痕，但這還不是最慘的，從她大腿上轉移到臀部的脂肪被排斥，出現腐爛的情形，也因此臀部重建手術宣告失敗，目前醫生仍在研究要如何為她進行下次手術。

報導中指出，為安吉拉執行手術的美容師經過警方調查後，被確認非法經營醫療機構，並在家中遭到逮捕；該名嫌疑人將因嚴重的人身傷害、對受害者造成永久性損害和非法從事醫療工作的罪名出庭，如果罪名成立，將面臨長達10年的監禁。

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