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YAMAHA CUP／彰化管嶼百年校慶　球隊復出還組女足聯隊

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▲第十一屆YAMAHA CUP，彰化木蘭聯隊(藍)。（圖／台灣山葉機車提供）

▲彰化木蘭聯隊(藍)由永靖國小和管嶼國小組成。（圖／台灣山葉機車提供，圖下同）

記者顏如玉／台中報導

第十一屆YAMAHA CUP中區預賽在2日於朝馬足球場展開，除了台中球隊外，還有多支來自彰化的球隊也來參賽，其中全女生的「彰化木蘭聯隊」首度參賽，由永靖國小跟管嶼國小組成，教練王咨閔說，「因為管嶼創校一百週年，想把足球的傳統延續下來，因此再次組成了球隊，女生則是首次來參賽。」

彰化近來極力發展足球，而管嶼國小在前年適逢百年校慶，王咨閔說，「我們學校在30年前其實有足球隊，後來想把足球的傳統延續下去，因此前年又重新組隊，男女生球隊都有，今年六年級的球員就是當時的第一批球員。」

▲第十一屆YAMAHA CUP，彰化木蘭聯隊(藍)。（圖／台灣山葉機車提供）

不過，因為管嶼國小學校小、班級少，男生雖然能湊成一隊，但目前只有13人，而女球員則只有9位，為了讓女生也能出來參賽，加上永靖國小也有不錯的女足球員，因此兩校決定合隊出來參賽，一同對抗外縣市的球隊。

這次來參加YAMAHA CUP，預賽打完後順利晉級複賽，不過王咨閔表示，這次來的主要目標，是希望能更加了解球員，「雖然我們每週都會和永靖的一起訓練，但畢竟我是管嶼的教練，因此希望能藉由比賽更了解每一個球員的狀況和能力，為接下來的學童盃最準備。」

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