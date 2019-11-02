教父愛放閃！張忠謀分享與愛妻出遊趣事　預告「自傳第一章完成了」

▲台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬出席台積電運動會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者周康玉／新竹報導

「半導體教父」台積電創辦人張忠謀今（2）日出席台積電運動會，除了致詞會後主動向媒體退休這一年半以來做了什麼事，還分享與夫人張淑芬出遊趣事，大方放閃。

張忠謀他退休主要做的三件事，包括要完成自傳第一張初稿、橋牌打進世界賽、帶著太太張淑芬去旅遊等。

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張忠謀透露自傳會從1964年寫起，分成兩大篇，頭一大篇篇名是「德儀盛衰」，是他從史丹佛念完博士進入德州儀器後的25年間，他自豪地說他對於德州儀器半導體的部門有很大的貢獻，是他人生很重要的一部分；第二篇叫做「台積奇蹟」，在兩篇中間有一段小插曲，是他在美國紐約待了一年多，一段職業生涯的「插曲」。

張忠謀連每個篇章的字數都規劃好了，第一篇德儀盛衰原本要1萬字，中間插曲2000-3000字，台積奇蹟10萬字。上周第一篇初稿完成，竟然寫了7.5萬字；這周開始著手插曲篇章，開始做研究和紀錄等等，準備這幾天就要開始動筆了。

張忠謀說，整個行程已經延後了。去年6月5日他說過今年3月要完成初稿，但他太樂觀了，現在他希望積極地寫，明年年底以前一定（寫完）。

▼台積電創辦人張忠謀大方分享與夫人出遊趣事。（圖／記者徐斌慎攝）

橋牌最大的成就就是他最近和隊友打進了世界盃長青組，一共有24隊參加，一天打3節、8小時，連續打了8天，最後入圍了，但進入淘汰賽第一個就出局。儘管如此，張忠謀仍表示，他相當滿足，畢竟這是世界賽，對手也有不少是以前的世界級選手，但被他們打敗了好幾個。

最後就是和夫人張淑芬出遊。張忠謀說，最值得一提的一次出遊，是他和張淑芬去巴黎看趙無極的畫，五天當中走了4個博物館，吃了幾家米其林有星的餐廳。原本張忠謀就很喜歡張淑芬一幅名為「執子之手」的畫作，張忠謀描述，他和太太牽著手在趙無極的畫前面拍照，這幅畫給夫人靈感，回家後，張淑芬便畫了「執子之手二」。

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