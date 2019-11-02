拍攝者成謎！大火吞首里城「15秒近影曝光」　白澤之圖有望逃劫

▲首里城大火的影片被流傳。（圖／達志影像／美聯社）
記者林瑩真／編譯
日本沖繩世界遺產「首里城」慘遭祝融，但現在卻流出一段15秒的影片，正式近距離拍攝首里城淹沒於火海中的模樣。不過消防人員及警衛都否認拍攝，掌鏡者是誰引起網友議論。
據《沖繩時報》報導，這段15秒的影片在推特上流傳，畫面是近距離拍攝首里城大火，掌鏡者似乎就站在奉神門到正殿間的「御庭」廣場，可以清楚看見正殿、南殿及北殿都被火舌吞沒，甚至還有一人拿著疑似擴音器的物品入鏡。
如此近的距離若非消防人員或警衛，恐怕難以靠近。不過，當地消防部門回應，影片中正殿屋頂的瓦片尚未掉落，推測為起火不久後的2時30分至3時之間所拍攝的，當時所有人都在救火，「不是拍攝影片或照片的時機」，因此拍攝者並非消防人員。
▼推特流傳影片，推主非影片拍攝者。
ツイッター内で出回っている首里城火災の動画。— 笑ッ太郎 (@punkpunk0141) November 2, 2019
ある人が友達の消防士さんから送ってもらった動画らしいです。
何のための動画で何の為に友達に送りその友達は何を思い動画をツイッターに流したの？
pic.twitter.com/IY3zxX7wk9
消防部門也說，消防人員直到隔日早上11時許，火勢被控制後才開始記錄相關畫面。另外警衛也表示沒有拍攝相關影片。目前此影片的拍攝者仍相當神秘，引起推特網友討論，不過影片及推特PO文已被刪除。
「首里城」除了包括正殿的7棟建築物被燒毀外，還有約1500件文物的3成被損毀。幸運的是，沖繩縣政府指定的有形文化資產「白澤之圖」存放於南殿內庫房，庫房則位於防火門內側，有機會逃過一劫。只是目前防火門鎖已變形，且溫度仍高，尚無法確認其他文物的安全。