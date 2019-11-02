可向美國加徵「36億美元商品關稅」！　中國「反傾銷案」首勝訴

▲美中貿易。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

基於美國政府未能遵守有關中國產品的反傾銷原則，世界貿易組織（WTO）1日時表示，中國方面可以對價值高達36億美元的美國商品加徵關稅；這起裁決是WTO在近25年內中，仲裁金額第三高的判決，同時也是中國首次在中美貿易戰中，就關稅議題贏得勝利。

綜合外媒報導，美國和中國近日向對方價值數千億美元的商品實施關稅，但是雙方並未透過WTO解決相關問題；而WTO於1日所公告的這起案件，發生在美中雙方的貿易僵局之前，中國約在6年前向該機構提出一項申訴，試圖報復美國實施超過70億美元的關稅。

如今WTO發出中國勝利的公告，同時也意味著，中國可以對美國施加比WTO現行規定更高的關稅，並擁有決定關稅所實施的產品與產業的權利。報導中指出，WTO於7月15日的一項裁決當中，部分支持中國對40項美國反傾銷的規定提出異議，其中包括美方對中國產品所設的貿易限制，因為美國認為中國產品的售價低於市場價。

WTO裁決人在這起案件當中，基於中國約25種受到美國反傾銷措施影響的產品，包括鑽石鋸片、家具、蝦、太陽能電池板、汽車輪胎和一系列的鋼鐵產品，做出裁決，這也解釋了為何仲裁金少於中國方面所要求的金額。據悉，美國和中國已向WTO提出許多對彼此的關稅投訴，但要完全解決這些爭端可能需要耗費數年的時間。

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