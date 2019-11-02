俄少女完成「藍鯨遊戲」第50項任務　肉體緊貼鐵軌輾成肉醬…爸媽見屍崩潰！

▲俄藍鯨遊戲再害2少女臥軌，當局下令徹查。（圖／翻攝自vk）

記者陳亭伃／綜合報導

沉寂已久的俄羅斯暗網遊戲「藍鯨」，因為涉嫌透過社群力量，誘導青少年認知，以關卡的方式「突破自我」，且最終目標為結束自己的生命，讓不少家長相當擔心。俄羅斯境內更有多起相關青少年輕生「達成任務」的悲劇發生，近日俄羅斯政府決定將正式對「藍鯨遊戲」進行調查。

根據英國《太陽報》報導，過去俄羅斯曾有多名青少年因為在網路上沉迷於「藍鯨遊戲」，透過遊戲內部的召喚突破關卡，做出一些危險的行為，甚至危害生命安全。其遊戲最終目的則會誘導玩家使用不同的方式慶生。日前烏拉爾克拉斯諾夫姆斯克（Krasnoufimsk）出現2名年齡為13、15歲的女孩「臥軌自殺」。

警方在調查時發現，兩名少女尤里亞（Yulia Medvedeva）與卡杜克哈可娃（Gabdulkhakova）當時在鐵軌上近貼著鐵道邊緣，這與一般臥軌輕生的方式不同，當下尤里亞遭到火車撞擊後當場身亡，而卡杜克哈可娃則被緊急送往醫院急救。據悉2名少女在行動前就刪除了自己所有的社群媒體帳戶。

根據俄羅斯《共青團真理報》報導，目前當局正在調查2名少女的行為是否與藍鯨遊戲的教唆有關係。「藍鯨遊戲」自俄羅斯暗網崛起，目前估計已經造成全球約10多名青少年死亡。玩家在線上會遭到洗腦，完成50項挑戰，包括讓自己疲憊至極、自我傷害，最後結束生命。

在俄羅斯另起案件中，名為安娜（Anna Serebrennikova）與安德烈（Andrey Domorad）的青少年也同樣因為受到藍鯨遊戲的指使，被人發現間隔8天在廢棄大樓中上吊。目前俄羅斯政府將開始對「藍鯨遊戲」進行逮捕與審查，希望可以讓青少年遠離，也建議父母特別注意孩子們的上網內容。

▲俄羅斯官方呼籲家長要注意小孩上網的內容。（圖／示意圖／pixabay）

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