東京馬拉松、LPGA賽的安全維護都靠它！保全龍頭中保維安秘技曝光

▲中保科技是全台第一家採用穿戴式攝影機監控的保全業者，日前也獲得日本東京馬拉松採用，成為維安管理的利器。（圖／中保科技提供）

記者林淑慧／台北報導

全球瘋跑馬拉松，跑者的人身安全也備受重視，保全業龍頭中保科技發表「穿戴式攝影機」，不僅是全台第一家採用穿戴式攝影機監控的保全業者，日前也獲得日本東京馬拉松採用，成為維安管理的利器。

中保科技集團整合事業本部執行長李榮貴表示，日本東京馬拉松就由保全在胸前配帶攝影機，輔以沿線設置監視器，以AI進行影像分析，判讀群眾中是否有異常行為，預先防範。

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▲2019台灣「裙襬搖搖」LPGA錦標賽在新北美麗華球場開打，保全業者使用穿戴式攝影機進行維安管理。（圖／中保科技提供）

2019台灣「裙襬搖搖」LPGA錦標賽四天賽事在新北美麗華球場開打，來自全球各國81位女子頂尖好手參賽，每天吸引上萬人進場觀賽，中保科技共出動250餘人次配合穿戴式攝影機，並取法日本在會場另設中控室，負責執行會場維安。

李榮貴說，配有「穿戴式攝影機」的保全同仁在第一線管理秩序的同時，中控中心也能同步藉由4G收到影像畫面，一旦發生突發事故，後勤單位可立即調度人力或啟動各項資源協助排除，能更全面掌握整體狀況，適合協助高爾夫球賽或路跑等大型群眾聚集活動的場合維安。

李榮貴說，中保科技採用的穿戴式攝影機，採用日本SECOM伺服器，一次最多可同時監看100支監視器畫面，李榮貴指出，「穿戴式攝影機」拍攝影相傳回中控中心，再由中心調控管理，有效提升人力應用。

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