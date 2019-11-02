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台灣鋼鐵集團旗下春雨聯貸超額認購103％　挹注業績成長動能可期

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▲春雨董事長林輝政（圖右）為充實中長期營運，宣布與第一銀行等10家銀行團完成簽訂新臺幣17.9億元聯貸案。（圖／春雨提供）

▲春雨董事長林輝政（圖右）為充實中長期營運，宣布與第一銀行等10家銀行團完成簽訂新臺幣17.9億元聯貸案。（圖／春雨提供）

記者林淑慧／台北報導

老字號扣件線材廠春雨為充實中長期營運，日前宣布與第一銀行等10家銀行團完成簽訂新臺幣17.9億元聯貸案，超額認購達103%；法人表示，隨著春雨積極佈局海內外擴產，尤其印尼廠出貨轉熱，挹注業績成長動能可期。

依據世界鋼鐵協會（WSA）最新預測，今、明二年全球鋼鐵需求成長分別是3.9%與1.7%，產業持續正向發展，法人樂觀看待，汽車關聯用鋼中鋼、恒耀、春雨，建築用鋼燁輝、豐興、威致，以及工具機類股用鋼穩定，業績成長可期。

請繼續往下閱讀...

春雨董事長林輝政表示，自2012年加入台灣鋼鐵集團聯盟以來，新經營團隊透過積極調整組織與全球業務布局，帶動公司營運效益大幅提升，去年稅後淨利達5.66億元，創近十年新高，每股稅後盈餘（EPS）達1.74元，亦刷新紀錄。

中美貿易戰持續延燒，林輝政表示，來自台灣內需及印尼市場的建築扣件需求成長仍然強勁，春雨將依計畫進行海內外產能擴建，目前印尼第三廠房的擴建已經完成，可望挹注成長動能。

另外，春雨在中國大陸的市場佈局漸趨完整，除了擁有自己的生產基地外，還有從北至南（青島、上海、廈門、福州），及東到西（上海、武漢、合肥、重慶）的綿密通路網，未來將在廣東省韶關市「華南先進裝備產業園區」興建廠房，以因應中國大陸市場經濟發展的需求。

春雨的主力業務以螺絲、螺帽、攻牙螺、磨光線材及球狀化線材等為主，居國內線材領導大廠，在台灣、大陸、東南亞、美國等地，生產線、營運據點多有布局，具國際競爭力。

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