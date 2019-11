抖音全球下載量突破5億　「個資恐全傳進中國」紐時：美政府啟動調查

▲ 抖音(TikTok)多次登上App store與Google Play下載第一名,如今被要求調查。(圖/示意圖/路透)

中國企業所研發的抖音(TikTok)在全球下在超過5億用戶,美國聯邦參議院2名參議員就表示,希望政府可以針對抖音是否對美國國安有所風險進行調查,因為抖音可能成為洩漏個資、甚至美國總統大選的管道。《紐約時報》表示,目前美政府針對抖音母公司2年前收購美企一案開始進行國安調查。

綜合外媒報導,如今,美國外來投資審查委員會(CFIUS)正在調查TikTok母企業北京字節跳動科技有限公司(簡稱字節跳動)2017年11月以約10億美元收購美國社群媒體業者Musical.ly的交易案。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)及共和黨聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)日前提到,「抖音在美國已超過1億1000萬用戶下載,相對已經出現不容忽視的資安、國安威脅」,因此要求國家情報總監(Directorate of National Intelligence)對抖音進行國安風險評估。

聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)10月時要求兼任CFIUS主席的財政部長梅努欽(Steven Mnuchin),提到有充分證據顯示TikTok過濾中國政府視為敏感的內容。這份信函敦促CFIUS就字節跳動收購Muscial.ly一案發動國安調查。

然而字節跳動發言人堅稱中國政府沒有指示TikTok審查內容,TikTok內容方針是由美國團隊主導、不受任何政府影響。

