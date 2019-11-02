蘋果向美要求豁免15%關稅　第三季遊說支出達180萬美元年增34%

▲美國貿易代表辦公室（USTR）本月1日指出，蘋果公司針對旗下11項產品，要求美方豁免其在9月1日生效的15%關稅。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，全球貿易緊張情勢升高，美國貿易代表辦公室（USTR）昨（1）日指出，蘋果公司針對旗下11項產品，要求美方豁免其在9月1日生效的15%關稅，顯示科技巨擘針對關稅議題，加大在美國的遊說力道。

美國貿易代表辦公室（USTR）表示，蘋果公司主張旗下的iMac電腦、AirPods、HomePod揚聲器、iPhone維修元件、iPhone智能電池殼等11項在中國大陸生產的產品，為「非具戰略性意義」的產品，並與「中國製造2025」等計畫無關，以此要求豁免15%關稅。

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隨著來自華府監管機構的壓力益發沉重，彭博資訊報導，全球貿易緊張情勢升高，使美國海外業者針對關稅議題加大在美國的遊說力道。蘋果公司第3季遊說支出則為180萬美元，年增34%，遊說議題包括關稅、隱私、政府取得其數據的管道、以及專利訴訟。

另外，看好蘋果iPhone、iPad與筆電等三大產品出貨動能，外資也上調市場最關注的第3、4季iPhone出貨預測。摩根士丹利大幅上修第4季iPhone新舊機種總出貨量到7,100萬支，比第3季大增45%，年增1%。

摩根士丹利表示，看好iPhone 11系列新機買氣比預期強勁，加上年底雙11、聖誕節等購物旺季即將到來，因而上修第3、4季iPhone出貨預測，估將分別增加100萬支、200萬支，來到4,900萬支及7,100萬支。

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