張忠謀退休後首度參加台積電運動會　直喊：回家了

▲台積電運動會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電一年一度運動會運動會今（2）日登場，台積電創辦人張忠謀首度於退休後參加此盛會。張忠謀開心地表示，他和Sophie（夫人張淑芬）今年來到這，感性地連說了兩次「回家了」。

去年缺席台積電運動會，張忠謀說，今年回來有一個小故事，董事長劉德音去年就有請我來參加運動會。但他去年從五月以來，有好幾場的歡送會，從新竹到台北都有，同仁們好親切，好依依不捨，（一直跟我）Bye-bye，bye-bye。一路下來好累喔，怕同事覺得怎麼幾個月他又來了。但他有答應劉德音，假如你們成功的話我會來，今年我來了。

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張忠謀說，台積電有你們的努力以及劉德音和魏哲家領導下，去年是相當成功的一年。當然有許多困難，也有些不太令人滿足的地方，可是總體說來，這一年半以來，也就是從他退休後的一年半，是一個很成功的一年半，所以他要恭喜大家！

張忠謀表示，台積電的競爭優勢包括技術領先、製造優越、客戶信任，這三個優勢發揮了，未來要繼續發揮，因為這的確是台積電的看家本領，只要失去任何的優勢之一，就不是我們要的台積電了。

張忠謀也提及原本即將出訪智利的APEC峰會有變數。張忠謀說，這兩年來世界局勢變得相當多，已經不是一個安寧的世界，本來下個月他要去APEC高峰會，預計會碰到21國領袖，包括美國總統川普、中國大陸主席習近平主席、日本首相等等，但是就連多年來都平靜安寧的智利，從10月18日開始有抗議遊行，而且鬧得越來越大，因此前天智利總統忍痛把峰會取消了。然而，這只是世界很亂的一個小角。

張忠謀指出，很亂的世界裡，台積電卻一直是非常重要的公司，是IT界供應鏈非常重要的一環。在和平的時代，沒有爭論、沒有危險，安安靜靜的做供應鏈的一環；然而現在不安靜了，台積電變成”地緣策略家的必爭之地”，這裡指戰略上的競爭。

張忠謀表示，我們要堅守我們的崗位，除了三個競爭優勢，還必須堅守我們的價值，以誠信正直為首的經營理念，這是我們最好的保護，也是他對大家的勉勵，只要競爭優勢保持住，誠信正直領先的價值保住，在亂紛紛的世界，我們繼續繁榮，繼續世界社會非常有用的一員。

▼台積電創辦人退休後首度出席台積電運動會，下同。（圖／記者徐斌慎攝）

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