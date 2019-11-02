富邦華一銀行廣州分行開業　完整布局「北上廣深」大陸一線城市

▲富邦華一銀行廣州分行正式開業，完整布局大陸「北上廣深」一線城市。（圖／富邦金提供）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金旗下富邦華一銀行廣州分行1日正式開業，領先台資銀行同業完整布局「北上廣深」大陸一線城市，這是富邦華一銀行在粵港澳大灣區的第3家營業據點，為深耕粵港澳大灣區市場、服務區域實體經濟奠定堅實基礎。

富邦華一銀行行長陳峰表示，粵港澳大灣區是全球第4大灣區，以香港、澳門、廣州、深圳等4大中心城市成為區域發展引擎，也是目前大陸開放程度最高、經濟最爲活躍的區域之一，具有重要的戰略地位。

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目前富邦華一在大陸營業據點總數已達26家，包括即將於11月6日正式開業的重慶分行，一舉成為大陸營業據點最多的台資銀行，遍布大陸9個省和直轄市，實現台商主要聚集區全覆蓋，將進一步促進機構布局優化，穩步提升台商覆蓋率。

陳峰指出，粵港澳大灣區市場廣闊，金融需求旺盛，並確立建設國際金融樞紐的具體目標，富邦華一銀行將搶抓這一難得的歷史契機，積極主動參與大灣區建設，著眼於「服務台商」、「服務實體經濟」等2個本源的戰略目標，確實發揮台資銀行特色和優勢，以優質的金融服務促進區域實體經濟繁榮，推動銀行轉型和實現高質量的發展。

廣州是大陸首批沿海開放城市，所在的珠三角是台商在大陸投資最早進駐和開拓的市場之一。陳峰認為，富邦華一銀行在廣州設立分行，通過與深圳分行、深圳前海支行的緊密聯動，逐步擴大在粵港澳大灣區的業務輻射範圍，同時整合資源、創新聯動模式，借助富邦橫跨銀行、保險、證券、投信等領域的資源優勢，並結合富邦華一銀行在地的全牌照優勢，滿足區內台商和中小企業的金融需求，為台商和中小企業轉型發展提供強勁動能。

此外，廣州分行是富邦華一銀行的首家輕型化網點，未來將加快金融科技創新，深化與大灣區內互聯網金融企業的戰略合作，實現線下業務線上化、線下業務與線上業務融合發展，促進金融服務效能的提升，同時也將滿足在大灣區內工作和生活的港澳台人士消費需求，暢享「一小時生活圈」帶來的諸多便利。

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