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英脫歐變「歹戲拖棚」改提前大選　川普公開介入：柯賓真的很糟糕！

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普公開「介入」英國大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

英國脫歐路途節節受阻，原定10月底脫歐仍出現意見分歧，歐盟最終同意英國脫歐延至明年一月底。脫歐搞不定，英國首相強生於是提出大選提前，讓原定2022年的英國大選改為12月12日。

綜合外媒報導，在得知英國將提前大選，川普對於未來的美英貿易協定更加關注。上月31日川普接受訪問時提到，倘若英國最大在野黨黨魁柯賓（Patrick Corwin Corbin）勝選那麼一切就會變得非常糟糕，更強調「強生的脫歐協議草案非常遭到，會讓美國無法與英國簽署貿易協議」。

▲▼英國反對黨領袖、工黨黨魁柯賓。（圖／路透）

▲柯賓對於川普的言論感到不以為然。（圖／路透）

雖過去川普力挺強生是相當符合時代、出色的首相，但希望強生所屬的保守黨與脫歐黨可以合作，但因脫歐黨主張無協議脫歐，強生最後排除與其合作的可能。川普表示，強生的脫歐協議會讓美國與英國合作採觀望立場，「我們想跟英國做生意，英國也想跟美國合作，但協議的某些內容讓兩方都無法達成共識。」但並未說明某些內容是指何項。

然而就在川普左轟柯賓、右轟強生的脫歐協議後，柯賓在推特上發文表示，「川普就是刻意說出這樣的言論干預英國大選，讓強生可以順利得逞」。此外他也表示，強聲響跟川普達成的貿易協議，可能會讓美企業得到英國健保服務，到時恐讓英國藥品價格提高。川普則回應：「美國自有方式解決醫療問題」。

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