「想死，想逃離這個學校」　16歲少女陳屍家中...父淚崩：她提過轉學，但我沒同意

記者蔡儀潔／綜合報導

16歲的芝芝在四川綿陽藝術學校學習，但她於10月7日被父母發現在家中身亡，死前曾在日記中寫道，「轉學、轉學、轉學……想死，想逃離這個學校」、「學校商演（商業演出）多，把學生當掙錢工具」等。家屬認為是學校逼死愛女，要求賠償近百萬（人民幣，下同），雙方10月31日又協商了一天，但還沒有結果。

據《紅星新聞》報導，芝芝平時的鬧鐘定在早上6點，這是她讀藝校以來的習慣，早起鍛煉基礎，但7日當天，她卻一直沒有起床，媽媽發現時，她身體已經僵硬，沒有了呼吸。

芝芝父親表示，「她媽媽當場就暈了，120到來後芝芝早已走了」，當時女兒的床頭還放著沒喝完的半杯水，還有一張衛生紙，「沒有弄明白女兒是如何走的，我們懷疑是吃藥。」警方到場調查後排除他殺，具體的死亡原因，現在還在等屍檢結果。

▲芝芝死前寫的日記。（圖／紅星新聞）

在芝芝生前寫的4篇日記中，寫道「今天上專業課，感覺老師不想上課，說實話，我們也有快兩週沒有正常上過課了，這突然認真正常的上一節課，課堂上的質量在（再）怎麼也有點差別吧，也不至於做臉色，打學生吧，這個學校真的太絕了吧，光這個月就接了8個商演，課只正常上了一周，壓榨學生，把學生當掙錢工具……」

在另一篇中寫道，「轉學、轉學、轉學，待不下去了，毅力實在撐不下去了，不想在這個學校浪費時間，浪費錢，浪費精力，只要能轉學，我願意少活30年。真的，因為我實在待不下去，周圍的氛圍差到極點……想死，想逃離這個學校。」

對於孩子想轉學一事，芝芝父親表示，十一國慶放假時，芝芝確實跟他提過要轉學，當時他也問了原因，女兒說就是不想在綿陽藝校讀書了，「當時我沒同意，我說要轉學等我到學校問一下老師情況再決定，芝芝也沒有再說什麼。我以為她同意了，沒想到後面竟發生了這樣的事。 」

▲家屬到學校門口抗議。（圖／紅星新聞）

芝芝家屬10月31日拿著遺照與海報到學校門口討說法。海報上主要寫著綿陽藝校實施暴力體罰、以惡毒語言侮辱傷害人格尊嚴等，「逼死16歲花季少女」。此外還附有幾張照片，2張是芝芝的日常生活照，另外3張是其眼睛受傷紅腫的照片。

芝芝父親透露，「眼睛受傷是2017年，學校帶芝芝他們到鎮江商演，當時因為一件事，老師就打學生，我女兒當時用手擋了一下，老師就說『還敢還手』，然後就對女兒進行毆打，將眼睛打傷了。當時女兒跟她媽媽說了，我知道後非常氣憤，差點就直接飛到鎮江去找那個老師。後來是芝芝勸我，說還要在學校讀書等等，我才算了的。」

他接著說，還有去年12月，芝芝在學校練功時，雖然告知了老師自己有傷情，但老師仍然強迫她訓練，說她是裝的，導致女兒右股神經拉傷。從前日上午開始，芝芝家屬與校方協商到下午，通過律師計算出各種費用近百萬，但雙方沒有達成一致意見。

▲家屬貼出芝芝寫的日記。（圖／紅星新聞）

該校校長10月31日晚回應稱，對於芝芝去世一事，他們也感到很悲痛，第一時間就到芝芝家中看望其父母，當時其家屬提出4條賠償，包括退還這幾年的學費、支付火葬費、協助處理保險、從人道主義進行慰問，「學校直接答應了這4條，但沒過多久他們就不同意了，開口要100萬。」

同時，對於家長所稱芝芝被老師毆打一事，校方表示，這件事時隔幾年了，他們也是才從芝芝父母口中得知此事，「如果真的是打得那麼厲害，我想作為家長，任何一人都不會善罷甘休，肯定要找學校討說法，不知道為何他們現在才說起此事。」

對於商演一事，校方表示，芝芝家人有誤解，學校是藝術學校，要參加很多相關部門組織活動的表演，這些是不收費的，而只有很少一部分演出是商業演出，這也是在規定範圍內，學校會給學生髮補助，「老師上課會拿一根教鞭，但這都是嚇唬人的，最多會在手上挨一下，不可能真打。我們經過調查，也沒有發現老師有體罰學生的情況出現。」

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