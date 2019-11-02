　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「想死，想逃離這個學校」　16歲少女陳屍家中...父淚崩：她提過轉學，但我沒同意

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

16歲的芝芝在四川綿陽藝術學校學習，但她於10月7日被父母發現在家中身亡，死前曾在日記中寫道，「轉學、轉學、轉學……想死，想逃離這個學校」、「學校商演（商業演出）多，把學生當掙錢工具」等。家屬認為是學校逼死愛女，要求賠償近百萬（人民幣，下同），雙方10月31日又協商了一天，但還沒有結果。

據《紅星新聞》報導，芝芝平時的鬧鐘定在早上6點，這是她讀藝校以來的習慣，早起鍛煉基礎，但7日當天，她卻一直沒有起床，媽媽發現時，她身體已經僵硬，沒有了呼吸。

芝芝父親表示，「她媽媽當場就暈了，120到來後芝芝早已走了」，當時女兒的床頭還放著沒喝完的半杯水，還有一張衛生紙，「沒有弄明白女兒是如何走的，我們懷疑是吃藥。」警方到場調查後排除他殺，具體的死亡原因，現在還在等屍檢結果。

▲▼16歲藝校女生家中身亡。（圖／紅星新聞）

▲芝芝死前寫的日記。（圖／紅星新聞）

在芝芝生前寫的4篇日記中，寫道「今天上專業課，感覺老師不想上課，說實話，我們也有快兩週沒有正常上過課了，這突然認真正常的上一節課，課堂上的質量在（再）怎麼也有點差別吧，也不至於做臉色，打學生吧，這個學校真的太絕了吧，光這個月就接了8個商演，課只正常上了一周，壓榨學生，把學生當掙錢工具……」

在另一篇中寫道，「轉學、轉學、轉學，待不下去了，毅力實在撐不下去了，不想在這個學校浪費時間，浪費錢，浪費精力，只要能轉學，我願意少活30年。真的，因為我實在待不下去，周圍的氛圍差到極點……想死，想逃離這個學校。」

對於孩子想轉學一事，芝芝父親表示，十一國慶放假時，芝芝確實跟他提過要轉學，當時他也問了原因，女兒說就是不想在綿陽藝校讀書了，「當時我沒同意，我說要轉學等我到學校問一下老師情況再決定，芝芝也沒有再說什麼。我以為她同意了，沒想到後面竟發生了這樣的事。 」

▲▼16歲藝校女生家中身亡。（圖／紅星新聞）

▲家屬到學校門口抗議。（圖／紅星新聞）

芝芝家屬10月31日拿著遺照與海報到學校門口討說法。海報上主要寫著綿陽藝校實施暴力體罰、以惡毒語言侮辱傷害人格尊嚴等，「逼死16歲花季少女」。此外還附有幾張照片，2張是芝芝的日常生活照，另外3張是其眼睛受傷紅腫的照片。

芝芝父親透露，「眼睛受傷是2017年，學校帶芝芝他們到鎮江商演，當時因為一件事，老師就打學生，我女兒當時用手擋了一下，老師就說『還敢還手』，然後就對女兒進行毆打，將眼睛打傷了。當時女兒跟她媽媽說了，我知道後非常氣憤，差點就直接飛到鎮江去找那個老師。後來是芝芝勸我，說還要在學校讀書等等，我才算了的。」

他接著說，還有去年12月，芝芝在學校練功時，雖然告知了老師自己有傷情，但老師仍然強迫她訓練，說她是裝的，導致女兒右股神經拉傷。從前日上午開始，芝芝家屬與校方協商到下午，通過律師計算出各種費用近百萬，但雙方沒有達成一致意見。

▲▼16歲藝校女生家中身亡。（圖／紅星新聞）

▲家屬貼出芝芝寫的日記。（圖／紅星新聞）

該校校長10月31日晚回應稱，對於芝芝去世一事，他們也感到很悲痛，第一時間就到芝芝家中看望其父母，當時其家屬提出4條賠償，包括退還這幾年的學費、支付火葬費、協助處理保險、從人道主義進行慰問，「學校直接答應了這4條，但沒過多久他們就不同意了，開口要100萬。」

同時，對於家長所稱芝芝被老師毆打一事，校方表示，這件事時隔幾年了，他們也是才從芝芝父母口中得知此事，「如果真的是打得那麼厲害，我想作為家長，任何一人都不會善罷甘休，肯定要找學校討說法，不知道為何他們現在才說起此事。」

對於商演一事，校方表示，芝芝家人有誤解，學校是藝術學校，要參加很多相關部門組織活動的表演，這些是不收費的，而只有很少一部分演出是商業演出，這也是在規定範圍內，學校會給學生髮補助，「老師上課會拿一根教鞭，但這都是嚇唬人的，最多會在手上挨一下，不可能真打。我們經過調查，也沒有發現老師有體罰學生的情況出現。」

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
連10天胯下直挺挺！阿伯金槍不倒下場剩1公分　醫：半根都黑了
19歲狠殺同學！最美死刑犯槍決前「張開嘴巴」　行刑人秒懂意思
快訊／國道1號「5車擦撞」！1歲童等5人受傷　1女身亡
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

參選資格被取消…黃之鋒：中國可以讓我噤聲「卻無法阻止香港運動」！

影／小學生拔河賽　文靜班導大爆發「鬼步舞＋飛掌」加油超搶戲

「想死，想逃離這個學校」　16歲少女陳屍家中...父淚崩：她提過轉學，但我沒同意

上海進博會中國館　將展示「港澳台」融合發展成效

影／不會念課本上的字…老師「狂扯7歲女童耳朵」再捶頭狠踹2mins　爸一看心碎了

3000人競爭！中國國航正式聘用「首批32名台籍空服員」　估明年2月上機飛行

3000人選32人！　國航「首次聘用」台籍空服員...明年2月正式執勤

網路不准賣產品全下架！　陸兩部門「聯合發文」禁電子菸

華聞快遞／未來四川盆地天然氣產量將佔大陸全國1／3　常規氣佔23%

陸「教師資格證」超吃香　590萬人報考搶進教育業...入職後年薪百萬！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

日本人在台灣坐計程車被繞路騙錢　錄影公開！20分鐘車程竟要900元

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

混血愛妻「穿旗袍」展現超好身材！　正要量胸圍...郎朗急擋鏡頭不給看XD

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

參選資格被取消…黃之鋒：中國可以讓我噤聲「卻無法阻止香港運動」！

影／小學生拔河賽　文靜班導大爆發「鬼步舞＋飛掌」加油超搶戲

「想死，想逃離這個學校」　16歲少女陳屍家中...父淚崩：她提過轉學，但我沒同意

上海進博會中國館　將展示「港澳台」融合發展成效

影／不會念課本上的字…老師「狂扯7歲女童耳朵」再捶頭狠踹2mins　爸一看心碎了

3000人競爭！中國國航正式聘用「首批32名台籍空服員」　估明年2月上機飛行

3000人選32人！　國航「首次聘用」台籍空服員...明年2月正式執勤

網路不准賣產品全下架！　陸兩部門「聯合發文」禁電子菸

華聞快遞／未來四川盆地天然氣產量將佔大陸全國1／3　常規氣佔23%

陸「教師資格證」超吃香　590萬人報考搶進教育業...入職後年薪百萬！

中信盃黑豹旗／永靖豔陽天強碰東石撐4局　休息室唱下雨天提士氣

蛋、水、海鮮、滷味「放隔夜」含毒素？營養師曝保存關鍵

哈龜連線轟63分還是輸　籃網厄文、小王子擊墜火箭領勝

李興文兒賣場露鳥　IKEA：坐過的椅子、馬桶全換掉

台南封城抓酒駕　男子騎車酒駕被逮法辦

裝哭哥3槍爆母親頭　「開臉書直播帶血屍體」淚崩拒報警…竟是怕自己要吃牢飯！

傳吳敦義自列不分區立委　連勝文：政治家不會為個人著想

年度最討喜情侶！瓦昆菲尼克斯和魯妮瑪拉的相戀過程怪得超可愛

參選資格被取消…黃之鋒：中國可以讓我噤聲「卻無法阻止香港運動」！

貓弟「銷魂踏踏」突被揍！　媽掀腿一看秒懂「貓哥暴怒原因」

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

大陸熱門新聞

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

租客佔房子60年　房東過世討不回

5億豪宅違建！屋主目睹拆除痛哭

女董座：要賣1億支手機　銷量打臉

婆婆把兒媳養了7年的狗扔了！她立即墮胎離婚

人妻體檢發現包塊　尚未確診跳樓身亡

體適能測驗！19歲醫學生「飯前跑步猝死」

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

影／當7次伴郎！他娶嬌妻哭喊：結婚太難了

河北40名學生曠課被退學　教育部3字回應

20歲妹PO「救救我」輕生！只因9天前拍的寫真

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

70歲韓彬上伸展台 抖音組時尚奶奶團

更多熱門

相關新聞

他熱愛表演！花8000元改名求好運

他熱愛表演！花8000元改名求好運

在行行出狀元的年代，不少人熱愛表演，甚至想要在舞台上發光發熱，而畢業於戲劇系的Alan也懷有相同夢想，不過卻苦無表演機會，算命看運途卻說卡到陰，不惜花8000元改名字，希望求得好工作，同時自學默劇、氣球幻術等，只為了一圓夢想。

月入25萬！補教老師轉行摺出一片天

月入25萬！補教老師轉行摺出一片天

溫嵐被控違約遭求償　反擊：對方帳不清

溫嵐被控違約遭求償　反擊：對方帳不清

吳宗憲3原因被爆列大陸黑名單！

吳宗憲3原因被爆列大陸黑名單！

蕭敬騰飆高音　阿嬤反應…超促咪

蕭敬騰飆高音　阿嬤反應…超促咪

關鍵字：

藝校四川綿陽藝術學校商演

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

蔡阿嘎公開韓國瑜邀約信！萬人洗版…網：這高招

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

牛奶、豆漿喝多反而累！專家推治疲勞飲品

「網紅空姐偷吃攝影師」　綠帽夫有罪

今年國定假日休完了！2020有7連假放

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

蘆洲6歲童疑遭虐死　外婆羈押禁見

租客佔房子60年　房東過世討不回

妻恥骨痛坐博愛座　翁譙：大陸來的嗎

更多

最夯影音

更多
李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面