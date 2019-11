以色列攔8枚「來自加薩的空襲火箭」　怒擊落7枚…殘骸散田地

▲以色列擊落加薩火箭。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

以色列與加薩之間的恩怨,自5月開始就相當緊繃。當時歐盟一度呼籲加薩停止發射火箭攻擊以色列,1日以色列國防軍就表示,再度擊落7枚來自加薩的火箭彈,畫面曝光火光四射相當駭人,其散落的碎片也直接墜於附近田地上。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導,以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)表示,以和國防參謀長保持聯繫,加薩對以色列斯德洛特城發動攻擊,其中至少有10枚火箭,而系統則是攔截到8枚,7枚被擊落,直接散落在郊外的田地上。

以色列國防軍公布了擊落瞬間的影片,火光四射相當駭人,其實早在上月31日以軍也同樣擊落一架來路不明的無人機,飛越加薩地帶。以色列空軍負責人諾金(Amikam Norkin)表示,目前已經進入高度戒備狀態,此外伊朗也可能帶來極大的問題。



Another video showing Iron Done missiles intercepting rockets from Gaza launched towards Sderot, Israel pic.twitter.com/lVWL6F4WHs