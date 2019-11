聰哥禁賽惹火遊戲界　暴雪總裁再道歉：動作太快溝通太慢

▲ 暴雪總裁布拉克為聰哥事件道歉 。(圖/翻攝自youtube/Blizzard Entertainment )

記者詹雅婷/綜合報導

暴雪嘉年華BlizzCon美國時間1日開幕,暴雪總裁布拉克(J. Allen Brack)一開口就是為香港選手聰哥禁賽一事道歉,坦承處理速度過於急躁,更糟糕的是溝通太慢,「我非常抱歉,這責任在我身上。」只不過,他的道歉再度引發推特網友的強烈抨擊,直指他口中的話太過空洞。

暴雪娛樂旗下卡牌遊戲《爐石戰記》賽事先前爆出爭議,也就是香港選手因為受訪帶著防毒面具受訪、喊出支持香港的口號,被取消第2賽季獲得獎金並禁賽1年,儘管事後修正為獎金保留、禁賽半年,但還是引起許多人的不滿。

布拉克表示,大約在一個月前,爐石戰記的賽事有機會把全世界凝聚在一起,但最終卻失敗,「我們做決定的速度太快了,然後更糟的是,我們太慢才開始和所有人溝通…最讓我覺得不開心的事情有2個,首先我們沒有達到為自己設定的高標準,再來就是,我們也沒有做到我們想要的。對此,我很抱歉,責任在我。」

但此話一出,推特網友立刻反擊,更有人直指布拉克口中的道歉極其空洞。網友提到,「這才不是道歉,這就像暴雪一開始發出聲明的翻版,他們不是為了懲罰選手而道歉,是因為『動作太快,又花了太多時間發表正式聲明』。」

This is an empty apology which is all form but lacks substance. Without even mentioning the name of blitzchung, who knows what he's apologising for.#BlizzCon#StandWithHongKong pic.twitter.com/zwQQhl2Ftg