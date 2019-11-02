沖繩政府拚重建首里城「9hrs湧1864萬日圓善款」　蔡英文慰問日媒搶報導

▲ 首里城31日大火，延燒數小時。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本沖繩首里城（Shuri Castle）31日被一場暗夜惡火燒毀，總統蔡英文於當天就在推特以日文表達慰問，直言許多台灣人應該會很痛心，引發《朝日新聞》、《赫芬頓郵報》日文版等多家日媒大篇幅報導，其中J-CAST新聞更以蔡英文所寫的「台灣人應該會很痛心」當作標題。沖繩政府力拚重建，已於2日當地時間0時啟動線上募款，短短將近9小時已湧入1864萬9206日圓（約新台幣532.5萬元）。

首里城大火的起火原因迄今未明朗，根據沖繩「美麗島財團」（美ら島財団）的說法，起火前不久才剛完成巡視作業，當時電源系統並未故障，沒有異常。

此外，沖縄縣政府也於今（2日）起接受網路捐款，目標募得1億日圓（約2800萬元台幣）協助重建事宜。截至日本時間上午8時40分（台灣時間上午7時40分），已有1864萬9206日圓（約新台幣532.5萬元）湧入，1052人參加活動，達成率約18.6%。

▲沖繩首里城包括正殿、北殿和南殿等，一共7棟建築物付之一炬。（圖／路透）

大火消息讓日本海內外人民及全球網友感到震驚，紛紛發文感到遺憾惋惜。對此，蔡英文在推特用日文發文說，首里城是很重要的世界文化遺產，沖繩也是許多台灣遊客必遊的景點，應該有許多台灣人看到新聞後的心情都相當心痛，衷心希望首里城得以重建，恢復昔日的輝煌。

▲ 朝日新聞也報導蔡英文慰問首里城。（圖／翻攝朝日新聞官網）

不少網友看到蔡英文的發文後，留言表達感謝之意「ありがとうございます」、「台日友好」等內容，期盼首里城重建之路能順利。

日媒報導則引述沖繩縣2019年4月發布的外國旅客入境數據，遊客比去年度成長11.5%，衝破300萬人次，連續11年刷新歷史新高；其中，若以國家地區來區分，台灣以91.77萬人搶下第一。

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▼ 網友回應蔡英文的推文 。（圖／翻攝自推特）

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