歐洛克退出民主黨總統初選　川普發文狠酸：還說自己為此而生

▲ 現年47歲的歐洛克今年3月宣布競選總統。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國民主黨籍前眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)1日宣布放棄黨內總統候選人提名角逐,無法籌募足夠資金與其他人競爭,宣告競選活動劃下句點,「我們向來主張看得清楚、說得誠懇、做得果斷,本著如此的精神,我在這裡宣布,我將不會以候選人或被提名人的身分來為國家服務。」對此,總統川普在推特發文嗆聲,「喔不!歐洛克剛剛退出總統競選,還說自己是為此而生。」

Our campaign has always been about seeing clearly, speaking honestly, and acting decisively.



In that spirit: I am announcing that my service to the country will not be as a candidate or as the nominee. https://t.co/8jrBPGuX4t