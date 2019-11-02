　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中貿易代表熱線達原則共識！　美國貿易代表署：副代表級續協商

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美中貿易代表1日熱線。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美中貿易談判1日再有新進度，新華社報導，雙方貿易代表進行認真且建設性的通話熱線後，已經達成原則共識，同時討論下一步的磋商安排。川普政府官員周五也透露，談判磋商的進展相當順利，美方也計劃在11月簽署初步協議，但白宮尚未對通話一事做出回應。路透分析，這是近16個月以來針鋒相對的關稅戰後，為全球市場提供保障。

另據美國貿易代表署（USTR）聲明，中國國務院副總理劉鶴1日與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方在一系列議題上取得進展，且正在努力解決目前還沒達成共識的問題，接下來的討論將在未來由副代表級持續進行。

▲中國國務院副總理劉鶴（中）先前與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）1日向記者透露，雙方在農業、金融、貨幣方面的協議近乎完成，且在智慧財產權上也已取得相當好的進展，儘管在這方面仍有部分工作需要完成，「我對此感到相當樂觀，儘管協議尚未完成，但我們已經取得重大進展。」

談及協議簽署的時機點，庫德洛表示，儘管智利APEC峰會取消，但美方仍然想要在11月完成協議簽署，「我們正在尋找場地，但希望能在差不多的時間點（簽署協議），一切都會定下來的。」美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也透露，雙方應該會在11月中旬簽署，但仍在尋覓場地，預計會在11月初東亞峰會的時候宣布最新消息。

►商務部：磋商進展順利　中美經貿團隊牽頭人周五再通話

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
綠帽夫嗆PO「網紅空姐偷吃攝影師」4分鐘大戰片　法官3理由判
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蔡英文推特日文慰問首里城大火　日媒大篇幅報導

美中貿易代表熱線達原則共識！　美國貿易代表署：副代表級續協商

道瓊大漲300點！美10月增12.8萬就業人口激勵　S＆P500再刷歷史新高

德里居民「像住毒氣室」…空污超標50倍　印度首都轄區停課、工地停工

性癮女用IG跟陌生男約砲 輕鬆變身「百人斬」！

冷凍貨櫃39屍命案…至少10家庭有親人失蹤　越南逮捕2人

撥學生證上「自殺防治專線」　接通竟是情色電話...校方：印錯了

涉境外賭博　BIGBANG前成員勝利、梁鉉錫被起訴

哈佛被控歧視亞裔學生　法院判決招生政策合憲

10年前冰島賣出「最後1份」麥當勞！　起司堡＋薯條套餐…現狀曝光

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

李興文長子李堉睿「全裸夜宿」IKEA！　一連串脫序行為挨告送警

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

碗中飼料被盯上！狗兒急吠叫護食 遭鴕鳥「機關槍狂嗑」秒放棄掙扎

超巨暗器！遊覽車輪胎國道噴飛 偷襲紅斑馬屁股...警：該買樂透

蔡英文推特日文慰問首里城大火　日媒大篇幅報導

美中貿易代表熱線達原則共識！　美國貿易代表署：副代表級續協商

道瓊大漲300點！美10月增12.8萬就業人口激勵　S＆P500再刷歷史新高

德里居民「像住毒氣室」…空污超標50倍　印度首都轄區停課、工地停工

性癮女用IG跟陌生男約砲 輕鬆變身「百人斬」！

冷凍貨櫃39屍命案…至少10家庭有親人失蹤　越南逮捕2人

撥學生證上「自殺防治專線」　接通竟是情色電話...校方：印錯了

涉境外賭博　BIGBANG前成員勝利、梁鉉錫被起訴

哈佛被控歧視亞裔學生　法院判決招生政策合憲

10年前冰島賣出「最後1份」麥當勞！　起司堡＋薯條套餐…現狀曝光

姬亞娜穿上LV美炸了！《英雄聯盟》「尊爵不凡」造型解鎖方式公開

【戰台南】韓吳朱洪大合體　國民黨力拼立委席次破蛋

「郭家軍」黃韻涵開吉！挺韓被罵「婊子認錢不認人」…反酸：躲螢幕後就亂講話

蔡英文推特日文慰問首里城大火　日媒大篇幅報導

【戰台南】賴清德回防　啟動輔選列車「同框」蔡英文

秋冬溫泉補助上路了！「免費泡湯、湯屋折200元」申請攻略看這篇

日本「高麗菜減肥法」三餐前吃1/6顆，甩肉還能美白　搭配一種食物效果加倍

韓國瑜再拋政策！長照財源「便當加滷蛋」比照健保　看好「長照產業鍊」

宋楚瑜四度參戰！找謝金河當副手未果　王金平幕僚語意深遠回應

美中貿易代表熱線達原則共識！　美國貿易代表署：副代表級續協商

李興文長子李堉睿「全裸夜宿」IKEA！　一連串脫序行為挨告送警

國際熱門新聞

冰島最後麥當勞套餐　10年現狀曝

性癮女用IG約砲　輕鬆變身百人斬

俄男持刀闖幼兒園行凶　6歲男童死在老師懷中

泰國父女突然失蹤　1年後結為夫妻

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

日男記憶空白…揭密10重人格

女背包客失蹤　150人找她變浮屍

撥自殺防治專線　竟接通情色電話

英國冷凍貨櫃藏屍案　越南逮2人

美國女遭2.4公尺巨蟒勒死　屋內還有上百條蛇

德里像毒氣室　印度首都關閉學校

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

清純妹穿火辣洋裝　一坐下網暴動了

更多熱門

相關新聞

道瓊大漲300點　S＆P500創歷史新高

道瓊大漲300點　S＆P500創歷史新高

美股三大指數1日全面上漲，受到10月份非農就業人口新增12.8萬人以及ISM製造業指數回升帶動，道瓊工業指數飆漲超過301點或1.11%，來到27,347.36點，標普500指數（S&P500）漲29.35點或0.97%，收在3,066.91點，那斯達克指數也漲了94.04點或1.13%，收在8,386.40點。值得一提的是，標普500指數、那斯達克指數收盤雙雙創下歷史新高。

撥自殺防治專線　竟接通情色電話

撥自殺防治專線　竟接通情色電話

就業數字優於預期　美股早盤齊漲

就業數字優於預期　美股早盤齊漲

紅色大恆星繞著史上最小黑洞轉

紅色大恆星繞著史上最小黑洞轉

智利取消APEC！傳中美協商受影響...陸媒揭關鍵

智利取消APEC！傳中美協商受影響...陸媒揭關鍵

關鍵字：

美中貿易戰中美貿易戰劉鶴萊特海澤梅努欽美中貿易貿易談判北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

汪小菲當台灣女婿9年　坦言：從沒打開心接受這

女董座：要賣1億支手機　銷量打臉

租客佔房子60年　房東過世討不回

牛奶、豆漿喝多反而累！專家推治疲勞飲品

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

妻恥骨痛坐博愛座　翁譙：大陸來的嗎

被踹一腳「胸口爆血管瘀青」竟是乳癌一期

熱狗女友扮《玩具》翠絲...「C字蜜臀全都露」

更多

最夯影音

更多
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找
桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面