道瓊大漲300點！美10月增12.8萬就業人口激勵　S＆P500再刷歷史新高

記者詹雅婷/綜合外電報導

美股三大指數1日全面上漲,受到10月份非農就業人口新增12.8萬人以及ISM製造業指數回升帶動,道瓊工業指數飆漲超過301點或1.11%,來到27,347.36點,標普500指數(S&P500)漲29.35點或0.97%,收在3,066.91點,那斯達克指數也漲了94.04點或1.13%,收在8,386.40點。值得一提的是,標普500指數、那斯達克指數收盤雙雙創下歷史新高。

綜合福斯商業頻道、CNBC等美媒報導,隨著美國工資以每年3%幅度增長,失業率已來到3%,儘管受到通用汽車連續6周罷工行動所帶來的壓力,但勞工部公布的10月份非農就業人口數新增12.8萬人,遠高於原本市場預期的7.5萬人,加上ISM的10月製造業指數回升至48.3,儘管幅度未達預期,但仍比9月的47.8還要好,帶動美股表現。

數據顯示,標普500指數已連續4周攀升,那斯達克指數則是連續5周上漲。路透分析,這似乎是美中貿易協商及相關數據優於預期帶來的正面結果。美國商銀財富管理區域投資總監傑夫卡拉維茲(Jeff Kravetz)表示,「對我們來說,這也顯示經濟在最後階段仍具有彈性,就目前而言,會讓投資人放心,進入冒險模式。」

在非農就業人口數的統計公布後,美國總統川普立刻發推文說,「哇,一個爆炸式就業數字剛剛公布了,針對修訂版和通用汽車的罷工進行調整,為303,000。這遠超出預期。美國真猛!」

Wow, a blowout JOBS number just out, adjusted for revisions and the General Motors strike, 303,000. This is far greater than expectations. USA ROCKS!