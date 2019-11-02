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超羨慕！台積電運動會每人發大紅包1.2萬　總獎金4.68億元

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▲▼台積電2018年運動會 。（圖／記者周康玉攝）

台積電董事長劉德音發大紅包。（圖／記者徐斌慎攝）

記者周康玉／新竹報導

一年一度的台積電運動會今（2）日登場，由董事長劉德音宣布加碼獎金，大方發給每個員工一人1.2萬元獎金，今年員工人數又比去年增加，總獎金達4.68億元。

台積電邁入第32周年，今年最大不同是創辦人張忠謀出席。張忠謀去（2018）年六月正式退休，因此在前（2017）年主持30周年慶時，特別強調是自己最後一次主持運動會；隔年、也就是去年便缺席。

請繼續往下閱讀...

今年在運動會表定流程中，還特別安排張忠謀致詞，這也是張忠謀宣布退休後首度出席台積電運動會，屆時將對台積電這一年來表現的看法，以及對台積電下一年度的期許；夫人張淑芬也將一同出席盛會，屆時也有機會談論近期台積電基金會與台機志工社近期活動。

張忠謀偕夫人進場後，與劉德音等一級主管開始繞場。入場前，早就有一群員工在起點集結等候創辦人張忠謀，有一位女性員工更搶到和張忠謀握手頭香，興奮跳起來，大喊「我握到了！」

劉德音率先致詞，他說，今年又是一個秋高氣爽的時節，大團圓的日子，很高興創辦人回來，請大家用熱烈掌聲歡迎他。

劉德音表示，回顧過去一年裡，台積人面對大大小小挑戰，有從產業景氣來　也有從供應商　競爭者突襲　國際地緣政治等等，但大家一步步走了過來。同時我們回想，過去走過的年歲中，不都也是重重挑戰嗎？但我們團結一致，秉持台積電的核心價值，沉著面對，不要慌亂，拿出好的辦法來，同心協力，克服挑戰，就算偶有挫敗，但會記起教訓。

劉德音表示，嚴峻挑戰後面是美好未來。過去幾年來，由於大家努力，台積電維持三大優勢，包括技術領先，卓越製造，客戶信任等，他謝謝全體同仁努力與付出。

劉德音表示，例如最近先進五奈米製程準備就緒，12廠和18廠同仁投入大量心力與時間，交出很好的成績，客戶十分滿意。劉德音並預告，明年台積電的五奈米會締造半導體先進技術的里程碑，提供全球創新者最先進的技術，讓人類社會更永續發展繁榮進步；此外，3奈米也順利開發之中，2奈米也加速進行。

特殊製程方面，劉德音說，大家在過去一年中，在RF和3D IC先進封裝、PIMIC、MCU等技術都有長足進步。

此外，劉德音表示，晶圓15廠也進行全球獨步的大量生產，強調目前在七奈米的學習曲線上，台積電已產出100萬片的12吋晶圓；以及7奈米極紫外光也自六月開始大量生產，且有很好的良率表現。

劉德音指出，這一年來，台積文教基金會及相關志工積極參與社會公益，把台積電的文化價值帶給社會，各廠區也將綠色製造在經營管理中，豐富台積的文化。

2019年是全球半導體逆風的一年，全球半導體將年衰退12%，記憶體半導體衰退3%，但可以確定的是，台積電今年營收還是較去年微幅成長！劉德音說，雖然不夠，但還是逆勢成長，台積電成績算是突出的。他並預告明（2020）年相關製程已經布建，將會是大大成長的一年。

劉德音表示，既然我們身於技術尖端，我們所做的事情是別人沒做過的，面對未知，更多的挑戰會隨之而來，不能驕傲不能自滿一定要虛心學習。

劉德音表示，最後他與和總裁魏哲家要送一個小禮物給大家，今年5月31日前到職的員工，約有3.9萬人，每人發1.2萬元紅包。

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