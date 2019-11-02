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台積電運動會分紅總獎金料創新高　張忠謀退休後首亮相

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▲▼張忠謀,張淑芬出席台積電運動會。（圖／記者張一中攝）

▲張忠謀退休後首度參與台積電運動會。（圖／資料照）

記者周康玉／新竹報導

台積電一年一度運動會運動會今（2）日登場，今年邁入台積電第32周年，按照往例，將由董事長劉德音於大會中宣布員工分紅獎金，由於台積電持續招兵買馬，員工人數勢必會比去年的3.9萬人還多，因此即使每個人分紅獎金維持去年的1.2萬元，然而發放總金額勢必再創新高。

去年劉德音大方送出紅包，每人發給台幣1.2萬元獎金，而台積電在台灣共有3.9萬名員工，去年總金額發出4.68億元。由於台積電近兩年每年增加1000名員工，若今年以全體員工4萬人計算，今年總獎金突破4.8億元，加上台積電近期為了展開3奈米研發，大舉徵才，員工總人數可能超過4萬，總獎金可望挑戰5億元大關。

請繼續往下閱讀...

除了宣布員工分紅獎金外，劉德音將對台積電技術製程、公司展望釋出進一步訊息。

台積電今年運動會最大亮點，是創辦人張忠謀「回來了」。張忠謀去（2018）年六月正式退休，因此在前（2017）年主持30周年慶時，特別強調是自己最後一次主持運動會；隔年、也就是去年便缺席，主要原因是為了好好準備亞太經濟合作會議（APEC）。

今年在運動會表定流程中，還特別安排張忠謀致詞，這也是張忠謀宣布退休後首度出席台積電運動會，屆時將對台積電這一年來表現的看法，以及對台積電下一年度的期許。

此外，劉德音和台積電總裁魏哲家將率一級主管們一起跑1200公尺，包括甫卸下發言人職務的歐亞業務資深副總何麗梅、研發資深副總羅唯仁、研發系統整合技術副總余振華、業務開發副總張曉強等，都將參與主管慢跑活動。

張忠謀夫人張淑芬也將愛相隨，一同出席盛會，屆時也有機會談論近期台積電基金會與台機志工社近期活動。

台積電董事長劉德音（左起）和台積電總裁魏哲家。（圖／資料照）

▲▼魏哲家,劉德音出席台積電運動會。（圖／記者張一中攝）

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