德里居民「像住毒氣室」…空污超標50倍　印度首都轄區停課、工地停工

▲印度德里空氣品質不佳，全城籠罩在一片霧霾之中。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

印度德里首都轄區遭逢嚴重霾害，當局1日宣布進入公衛緊急狀態，呼籲民眾非必要避免外出。印度環境污染防治署（EPCA）已經下令學校停課、工地停工，並關閉以燃煤為主的工廠，直到5日為止。

根據英國《金融時報》（FT）報導，德里地區1日的空氣品質已經超出安全標準的50倍，主要污染源包括工廠、車輛排氣、農民火耕清理田地等，以及傳統排燈節期間人們大量燃放鞭炮造成的煙塵。

EPCA主席拉爾（Bhure Lal）表示，必須正視眼前的公共衛生緊急情況，空氣污染非常危險，將會對所有人，特別是孩童的健康產生不利影響。德里首席部長克利瓦（Arvind Kejriwal）則形容，德里有如置身「毒氣室」，呼籲民眾盡量避免接觸室外空氣。

德里上一次出現如此嚴重霾害發生在今年1月。在德里經營手機維修行的阿里表示，他就算待在室內也得戴上口罩，「空氣污染是個大問題，新生兒容易有肺部問題。」

另據德國之聲報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）受訪問新德里，在印度總統府與印度總理莫迪（Narendra Modi），儘管新德里地區霧霾嚴重，但她和莫迪都沒有配戴口罩。

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