撥學生證上「自殺防治專線」　接通竟是情色電話...校方：印錯了

▲撥打「自殺防治專線」，接通後竟是色情電話，讓她很傻眼。示意圖，與本文無關。（圖／pakutaso.com、Pexels，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國洛杉磯蘭開斯特城（Lancaster）一間名為新維斯塔的中學（New Vista Middle School），近來有學生爆料稱，學校將學生證上的「自殺防治專線」錯印成「色情專線」，讓她相當傻眼，並指出「校方應該要對此事查核」。

綜合外媒報導，此中學的一名女學生日前和同學們心血來潮，想說打打看學生證後方的「自殺防治專線」，但接起後卻發現是「色情專線」。她回家後更把此事告知母親，一開始不被相信，不過再次確認過電話後，才讓母親大吃一驚。

這名女學生接受訪問時指出，「那些真正需要幫助的人們，不應該在他們期望得到幫助時，聽到那樣的東西」、「校方應該要對此事查核」。

校方得知後緊急發表聲明指出，他們在印刷時，誤將號碼中的兩個數字的順序顛倒了，才會將自殺專線變成色情專線。此外，校方感到非常抱歉，也承諾會收回所有學生證，並補發新證給學生們。

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