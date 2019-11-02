　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性癮女用IG跟陌生男約砲 輕鬆變身「百人斬」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲伍德輲芙自爆是 「百人斬」。(圖／翻攝自FIG@Laurie Woodruff)

伍德芮芙自爆是 「百人斬」。(圖／翻攝自IG@Laurie Woodruff)

英國女子伍德芮芙(Laurie Jade Woodruff)自爆是「性癮者」。她說，社群媒體助長了她對隨機「性」(casual sex)的渴望。

社群媒體真的會助長性癮嗎？伍德芮芙確實是這麼認為，因此她把Instagram形容是一座「誘惑的遊樂場」。 家住謝菲爾德市(Sheffield)的她，透過App大約跟100個陌生人約過砲、見過面、上過床。她承認這個過程「非常容易完成」。這可能就是為什麼這麼多人迷上隨機「性」的原因。

伍德芮芙在12歲時「破處」。從少女時代起，她就迷上了「啪啪啪」。到20來歲的時候，她估計自己至少「啪」了100至200人。這些像露水般出現又快述消失的男人，大多數是她透過社群媒體認識的，在社群媒體上「約砲」真的很容易。

這位現年30歲的熟女告訴《太陽報》說：「Instagram是一個充滿誘惑的遊樂場。在最糟糕的時候，我一度沉溺於跟陌生人上床的快感。社群媒體讓這件事變得易如反掌。我不用到酒吧釣男人，或是使用貴鬆鬆的約會應用程式。Instagram可以幫助我在幾分鐘內免費獲得我想要的快樂。」

就算她不想做愛，社群媒體上的「約砲」訊息也幾乎把她淹沒。這些發訊者當中不乏精蟲上腦的人，他們甚至不願意跟她先聊一聊就就單刀直入要求「來一發」。伍德芮芙也曾跟當中一些精蟲上腦的人見過面，這曾經使她一度陷於危險的境地。其中一個例子是：一個表面上「看起來很不錯」的陌生男，一旦到了床上時，就完全變了另一個人。

她說，這種經歷「讓她感到恐懼」，並且促使她尋求幫助以戒除性癮。後來，她參加了一個「戒性癮計畫」，得到了專家和同「癮」相憐者的支持，並參加了定期的聚會。最後，她把自身經歷寫成書，跟大家分享。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
快訊／蘆洲6歲童倒浴室「疑遭虐死」　外婆羈押禁見
他肚痛炸血便！醫一照「癌轉移塞滿肝」驚：已第四期
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衣帶盡寬終不悔　世界大賽秀雪乳 「奶妹」遭罰240萬

天天伸魔爪！禽獸父子性侵兩女孩長達10年 在教堂也做

滿足大家性幻想　AV女優傑莎邀粉絲「一起啪啪啪」！

日本警花頻凸槌 廁所丟槍後　又被抓到在風俗店工作！

妻子遭性侵　「犀利人夫」用瑞士刀切下淫狼的GG！

「愛愛」的饑渴　「虎媽」同時偷吃兩女兒的未成年男友

掃黃還是在演A片？押解內衣女涉案警察　遭停職調查

沒錢買生日禮物給女兒 獸父自己當獻禮 性侵當慶生！

不文的聯想　美眉髮型超有哏　被笑很像「那一根」！

正妹富家女玩「窒息式性愛」猝死　男友依謀殺罪遭起訴

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

李興文長子李堉睿「全裸夜宿」IKEA！　一連串脫序行為挨告送警

碗中飼料被盯上！狗兒急吠叫護食 遭鴕鳥「機關槍狂嗑」秒放棄掙扎

超巨暗器！遊覽車輪胎國道噴飛 偷襲紅斑馬屁股...警：該買樂透

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

德里居民「像住毒氣室」…空污超標50倍　印度首都轄區停課、工地停工

性癮女用IG跟陌生男約砲 輕鬆變身「百人斬」！

冷凍貨櫃39屍命案…至少10家庭有親人失蹤　越南逮捕2人

撥學生證上「自殺防治專線」　接通竟是情色電話...校方：印錯了

涉境外賭博　BIGBANG前成員勝利、梁鉉錫被起訴

哈佛被控歧視亞裔學生　法院判決招生政策合憲

10年前冰島賣出「最後1份」麥當勞！　起司堡＋薯條套餐…現狀曝光

「喪屍真菌」控制宿主行為意志　人類面臨威脅

印加樹「拯救」雨林退化土地　小農戶可以靠自己重新開墾

北韓版少女時代：牡丹峰樂團下月首度商演　第一站北京

德里居民「像住毒氣室」…空污超標50倍　印度首都轄區停課、工地停工

做好防災演練不怕土石流　新北好茶村莊經驗分享

台灣人「熱愛旅遊」簡直地球特有物種！謝金河：人民不會又老又窮

蔡阿嘎公開「韓國瑜邀約信」！慘遭萬人洗版苦洩心聲…網喊：這高招

女孩們的夢幻婚戒！楊丞琳與三對明星夫妻也選了鑽石之王

出差男國道追撞「驚悚火燒車」畫面曝光　快到家卻慘成焦屍

WTA年終賽／詹家姐妹3連敗收場　謝淑薇4強對手出爐

今年國定假日休完了「剩最後18天」…2020春節7天假提前！7個連假一覽表看這

性癮女用IG跟陌生男約砲 輕鬆變身「百人斬」！

韓國瑜桃園造勢稱26歲初戀　網抓了去年稱「19歲初戀在高雄」

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

俄男持刀闖幼兒園行凶　6歲男童死在老師懷中

冰島最後麥當勞套餐　10年現狀曝

日男記憶空白…揭密10重人格

泰國父女突然失蹤　1年後結為夫妻

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

性癮女用IG約砲　輕鬆變身百人斬

撥自殺防治專線　竟接通情色電話

英國冷凍貨櫃藏屍案　越南逮2人

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

女背包客失蹤　150人找她變浮屍

美國女遭2.4公尺巨蟒勒死　屋內還有上百條蛇

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

清純妹穿火辣洋裝　一坐下網暴動了

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

更多熱門

相關新聞

12歲破處染性癮　現想幫兒子找爸

12歲破處染性癮　現想幫兒子找爸

英國30歲女子伍德拉夫（Laurie Jade Woodruff）自12歲破處後，便開始性上癮，隨著年歲增長，已和數不清的男人發生關係。後來她在兒子出生後，意識到問題嚴重性，開始參加支援性上癮者的訓練課，目前已沒有性生活4個月了，並出版了一半自傳日記，記錄這段掙扎過程，未來希望能做到「忠於一個伴侶」，並幫自己的孩子找個爸爸。

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！

D奶網紅上空秀嫩乳

D奶網紅上空秀嫩乳

D奶網紅直播賣名錶　嗨到脫胸罩

D奶網紅直播賣名錶　嗨到脫胸罩

9頭身東北妞　殘廢澡狂斬500台客

9頭身東北妞　殘廢澡狂斬500台客

關鍵字：

Laurie Jade Woodruff性癮女百人斬

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

女董座：要賣1億支手機　銷量打臉

汪小菲當台灣女婿9年　坦言：從沒打開心接受這

租客佔房子60年　房東過世討不回

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

王瞳停止投資艾成餐廳！抽回50萬「已經沒瓜葛」

雙魚：是真愛！容易舊情復燃4星座

被踹一腳「胸口爆血管瘀青」竟是乳癌一期

熱狗女友扮《玩具》翠絲...「C字蜜臀全都露」

更多

最夯影音

更多
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找
桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面