性癮女用IG跟陌生男約砲 輕鬆變身「百人斬」！

▲伍德芮芙自爆是 「百人斬」。(圖／翻攝自IG@Laurie Woodruff)

英國女子伍德芮芙(Laurie Jade Woodruff)自爆是「性癮者」。她說，社群媒體助長了她對隨機「性」(casual sex)的渴望。

社群媒體真的會助長性癮嗎？伍德芮芙確實是這麼認為，因此她把Instagram形容是一座「誘惑的遊樂場」。 家住謝菲爾德市(Sheffield)的她，透過App大約跟100個陌生人約過砲、見過面、上過床。她承認這個過程「非常容易完成」。這可能就是為什麼這麼多人迷上隨機「性」的原因。

伍德芮芙在12歲時「破處」。從少女時代起，她就迷上了「啪啪啪」。到20來歲的時候，她估計自己至少「啪」了100至200人。這些像露水般出現又快述消失的男人，大多數是她透過社群媒體認識的，在社群媒體上「約砲」真的很容易。

這位現年30歲的熟女告訴《太陽報》說：「Instagram是一個充滿誘惑的遊樂場。在最糟糕的時候，我一度沉溺於跟陌生人上床的快感。社群媒體讓這件事變得易如反掌。我不用到酒吧釣男人，或是使用貴鬆鬆的約會應用程式。Instagram可以幫助我在幾分鐘內免費獲得我想要的快樂。」

就算她不想做愛，社群媒體上的「約砲」訊息也幾乎把她淹沒。這些發訊者當中不乏精蟲上腦的人，他們甚至不願意跟她先聊一聊就就單刀直入要求「來一發」。伍德芮芙也曾跟當中一些精蟲上腦的人見過面，這曾經使她一度陷於危險的境地。其中一個例子是：一個表面上「看起來很不錯」的陌生男，一旦到了床上時，就完全變了另一個人。

她說，這種經歷「讓她感到恐懼」，並且促使她尋求幫助以戒除性癮。後來，她參加了一個「戒性癮計畫」，得到了專家和同「癮」相憐者的支持，並參加了定期的聚會。最後，她把自身經歷寫成書，跟大家分享。

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