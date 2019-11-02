看完超想逛菜市場！全球第一「南門市場」主題繪本勾起庶民魂

▲《一家人的南門市場》繪本重現特色料理，包括心太軟、湖州粽等。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北老字號「南門市場」配合捷運萬大線進行改建遷移，舊址在10月6日晚間熄燈，17日轉至中繼市場繼續營運；而此時聯經出版正好發行《一家人的南門市場》繪本，不僅是全球第一本南門市場主題繪本，也是全新書系「世界的市場」首部作品，由文史工作者葉益青撰寫、畫家張瓊文繪製，在有限的篇幅裡藏了許多訊息，也勾起許多老台北人的美食回憶、情感連結，打開孩子的視野，看完直呼「好想立刻去逛菜市場」！



▲《一家人的南門市場》是第一本南門市場主題繪本，也是全新書系「世界的市場」首部作品（圖／聯經出版提供）

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▲南門市場是北市極具規模的老字號市場。（圖／記者蔡玟君攝）

南門市場舊址在今年10月6日18時45分正式熄燈，當天市場內整日人潮絡繹不絕，許多顧客、攤商對於要離開這個38年的空間，都感到依依不捨。

而聯經出版正好在最近發行《一家人的南門市場》繪本，童書主編黃惠鈴表示，規劃這作品花了一年多時間，也是「世界的市場」繪本系列第1本作品，而第2本預計是日本的錦市場，希望透過系列叢書帶領孩子探訪世界各地的市場，以宏觀的角度認識各國的作物、文化、歷史、生活、經濟等層面，打開孩子的眼界。

▲▼繪本再現南門市場特色攤商，包括臘腸店「萬有全」是當初老闆拿火腿，向知名書法家于右任交換而來的。（圖／聯經出版提供）

雖然繪本命名為《一家人的南門市場》，不過內容也提到台灣的市場起源、型態、發展脈絡，例如介紹第一個公有市場「新起街市場」 就是現在的西門紅樓，還介紹市場拜的神、南門市場的一天，包括物產來源等等，以簡易明瞭的文字搭配充滿溫度的插畫呈現，讓更多人深入淺出地認識市場。

▲菜販的態度顯示「不是一味唯利是圖」，帶給孩子一個正向的觀念。（圖／聯經出版提供）

繪本描述菜販時特別提到，蔬菜從農夫手中經過批發市場，才到市場賣給客人，但菜販「也不是什麼都賣，只挑當季、最鮮美的菜來賣。」主編黃惠鈴解釋，顯示出攤商並不是一味的唯利是圖，這也間接透過食育的概念，帶給孩子一個正向的視野。

▲作者葉益青（左）與童書主編黃惠鈴（右）等人，共同花了一年多才完成繪本。（圖／記者林育綾攝）

葉益青說，「繪本通常篇幅不大，必須用有限的文字、搭配圖畫，來傳遞很多訊息，常常幾個字或一幅畫背後就藏了很多訊息。」例如此部的角色人物設定包含祖孫，是想呼應市場通常連結著2代以上的情感，象徵人與人之間的情誼和傳承綿綿長久，未來孩子長大成人，也會帶著他們的孩子去逛市場。

不過她說「一個人也是一個家」，而繪本特別從一個小孩的視角出發，圖畫裡有很多元素，仔細看就像尋寶一樣會發現很多驚喜，也包含了各種族群。另外像是爸爸在故事中也有自己想買的食物，凸顯「男人在市場裡，不單只是扛東西的工具人」；媽媽也不是單純的家庭主婦，而是符合現在的時代背景，是一位職業婦女，會買零食請辦公室同事吃，反映現今的社會風情。

▲《一家人的南門市場》繪本中，爸爸的角色顯示「男人在市場裡，不是只是扛東西的工具人」。（圖／聯經出版提供）

作者葉益青是苗栗苑裡人，2002年開始投入市場研究，探訪過上百個市場，也曾出版《台灣的市場》一書，她提到，一個市場背後通常連結著文化脈絡，但更重要的是連結的「情感」。南門市場特別的地方在於「江浙風」，也是台北相當有規模、具代表性的市場，背後的文化和歷史都相當特殊。

尤其附近許多政府機關，在當年官員以江浙人居多，讓江浙風味的菜色成為南門市場主流，吸引許多外省籍顧客來此尋找家鄉味；而加上交通便利，南北菜色多樣化，每年也有台北各地居民來此辦年貨，或購買特色料理和點心，例如棗子包芋泥的傳統甜點「心太軟」，久而久之這裡也成為觀光市場的角色，「很少市場有這樣的魅力！」

▲《一家人的南門市場》繪本，透過簡單的字句和圖畫，傳遞許多訊息。（圖／聯經出版提供）

黃惠鈴說，其實也會擔心出了這本書之後，各地的菜市場都跑來反應「怎麼不畫我們的菜市場？」、「我們這裡也很有特色！」不過特別的市場太多了，期望藉著這本書做為引子，帶人們去逛市場，或者更進一步說是「去親近在地文化」，透過一個市場就可以學到許多東西。因為市場在庶民生活中扮演著相當重要的角色，「上市場」買菜更是多數人共同的生活經驗，看似簡單的商品陳列、買賣過程，其實都反映了當地人的生活習慣、消費水平與飲食文化。

葉益青也認為「每個人都有一本自己的市場經」，人人從小可能都有一個離家近的市場，在那裡有許多回憶；而傳統市場跟現代超市最大的差別在於人情味、驚喜的陳列方式，「永遠會在傳統市場發現天上掉下來的驚喜」，期望透過這部繪本，讓更多人看完之後燃起「好想逛市場！」的念頭，甚至可以規劃市場小旅行，帶著自己或孩子逛不同的市場，體驗各地不同的文化。

▲▼《一家人的南門市場》繪本也介紹台灣的市場起源、型態、發展脈絡等小知識。（圖／聯經出版提供）

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