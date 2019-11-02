130年歷史LV皮箱價值33萬元　烏克蘭夫妻拿來裝雞飼料

▲烏克蘭夫婦用LV箱子裝雞飼料。（圖／翻攝自Youtube／Ruptly）

實習記者施怡妏／綜合報導

烏克蘭的亞歷山夫妻不懂名牌，竟然用精品路易威登（Louis Vuitton，LV）的箱子來裝雞飼料，一用就用十幾年。直到親戚到家裡拜訪時發現皮箱，並且告訴他們這個箱子很值錢。夫妻倆將皮箱捐給博物館，經過驗證，皮箱應該是在1880年代生產，價格高達1.1萬美元（約台幣33萬元）。

根據RT報導，亞歷山夫妻（Aleksandr and Aleksandra Sokhranych）夫婦住在烏克蘭東部的小村莊，平常都是使用LV的皮箱來裝雞飼料，因為防潮效果很好，可以保持飼料乾燥。直到親戚道家拜訪時看到這只皮箱，告訴這對夫婦皮箱價值不斐，於是夫妻倆決定把皮箱捐給博物館。現在他們改用大鐵桶來裝雞飼料。

博物館館長布拉克（Maksim Bulakh）表示，「已經請LV專賣店進行真偽驗證，確定皮箱是正品，價值1.1萬美元。」皮箱至今已有130年的歷史，如果可以了解皮箱背後的故事，價格可能會在往上漲。

布拉克認為，箱子可能是1880年時，俄國皇家列車出軌意外所留下的，當時約有30人死亡，亞歷山的祖先因為參與救援的工作，乘客為了感謝將皮箱當作禮物送給他們。

布拉克補充說明，另外一個可能是，蘇聯士兵帶回家的戰利品。在二戰期間從德國納粹手中得到的，可能皮箱的主人是俄羅斯的人民，因為在旅行中不小心遺失了。

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