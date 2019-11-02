專訪／3天有薪感心假照顧家人、公益假不限天數　王道銀福利超有感

▲王道銀行向來把員工放在第一位，副董事長駱怡君鼓勵員工爭取有感福利。（圖／記者湯興漢攝）

王道銀行副董事長駱怡君專訪系列三

◎採訪：紀佳妘、李錦奇

◎攝影：湯興漢

文／紀佳妘

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身為全球第一家獲得B型企業認證的上市銀行，王道銀行向來把員工放在第一位，除了設立健身房、咖啡吧、按摩休息區、能量補充站等，不定時舉辦專題展覽、藝文活動，同時還有優於勞基法的休假制度，包括生日假、公益假、感心假等，王道銀行副董事長駱怡君更鼓勵員工爭取「有感」福利，不僅要照顧好員工，更要照顧員工的家庭。

優於勞基法休假制度 感心假、公益假超吸睛

駱怡君談起推動B型企業，就是要把員工放在第一位，並提供多項優於勞基法的休假制度，不僅是照顧員工而已，更以照顧員工的家庭為出發點，希望周遭的人都能幸福快樂。

駱怡君進一步說明具體作法，因應員工家庭照顧需求的感心假，提供3天的有薪假，「誰沒有家庭長輩身體不舒服的時候，儘管逼員工到公司上班，但仍心繫著家人」，駱怡君說，這對員工、家人都不是一件好事，如果多一點體諒，將工作時間變得更有彈性，讓員工照顧好家人，之後回來上班時，更沒有後顧之憂。

▲王道銀行提供多項優於勞基法的休假制度，駱怡君指出，不僅是照顧員工而已，更要照顧員工的家庭。（圖／記者湯興漢攝）

為鼓勵員工參與社會公益的公益假，駱怡君說，只要想對社會公益盡一份心力，都會全力支持員工，其中參加公司志工社的公益活動，更沒有天數限制。

「不管我們再怎麼大，在父母親的眼中，永遠還是一個小朋友」駱怡君分享，除了讓員工的小孩到辦公室認識父母的工作環境，也請員工父母來參觀工作環境，就有一位坐輪椅的員工家長，儘管行動不便，但仍願意花時間到公司參觀，結束後也能放心自己小孩在這樣的公司上班，「唯有讓員工家人感到快樂，員工才會跟著快樂」。

「WeCare信箱」各種建議都可提 鼓勵員工爭取有感福利

駱怡君也支持公司同仁勇敢說出「還有哪些是需要被照顧的地方」，而不是等著公司說要提供更多的福利措施，可以透過「WeCare信箱」，鼓勵員工提供員工照顧方案建議，才能讓大家真正有感，像是公司推動性別平權即是一例，員工平時穿牛仔褲上班都沒問題，男員工想穿裙子上班也可以，因為王道是一個「自由、開放、平等」的地方，只要認為能夠把愛，普及到所有族群，王道都很樂於去做，就連彩虹認同卡，也是透過員工建議而誕生。

▲王道銀行設有「WeCare信箱」，駱怡君鼓勵員工提供員工照顧方案建議，讓大家真正有感。（圖／記者湯興漢攝）

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