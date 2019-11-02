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專訪／刷卡消費也能做公益！王道銀行力推公益認同卡　還提供清寒學子暑期實習機會

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▲▼王道商業銀行副董事長駱怡君專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣大型商業銀行競爭激烈，王道銀行副董事長駱怡君表示，將金融本業結合社會參與和公益，選擇走出不一樣的路。（圖／記者湯興漢攝）

王道銀行副董事長駱怡君專訪系列二

◎採訪：紀佳妘、李錦奇
◎攝影：湯興漢

文／紀佳妘

請繼續往下閱讀...

台灣大型商業銀行競爭激烈，王道銀行透過B型企業，體檢公司體質，並搶搭數位金融浪潮，以原生數位銀行之姿，推出數位帳戶、機器人理財，讓人人都能享有金融服務，王道銀行副董事長駱怡君表示，王道選擇走出不一樣的路，將金融本業結合社會參與和公益，成立公益認同卡平台，打造出三贏局面，讓善良也可以很簡單。

人人都能享有金融服務　王道銀取得數位金融先機

王道銀行前身為台灣工業銀行，創立於1999年，在創辦人駱錦明領導下，從事企金與創投，扶植策略性新興事業發展，為了搶搭數位金融浪潮，2017年轉型為商業銀行，不僅是國內首家原生數位銀行，也是首家政府認證的機器人理財銀行。另據統計，到今年為止，王道銀行數位帳戶已超過30萬戶，其中將近8成是40歲以下的用戶，在競爭激烈的市場上，佔有一席之地。

▲▼王道商業銀行副董事長駱怡君專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲駱怡君指出，台灣不欠另一家一樣的商業銀行，因此台灣工銀改名為王道銀行，轉型為商業銀行之初，就將經營方向定位在還沒有被照顧到的客戶。（圖／記者湯興漢攝）

「台灣不欠另一家一樣的商業銀行，可是消費者還需要一家服務到更多群眾的銀行」駱怡君說明，台灣工銀改名為王道銀行，轉型為商業銀行的時候，經營方向已經定位在服務還沒被照顧到的客戶。舉例來說，台灣每家銀行都有理專人員，服務對象多以具有一定資產的客戶為主，但王道銀鎖定那些還沒有被服務到的族群，2年前推動機器人理財，透過減免手續費等方式，降低財富管理的門檻，同時也把決定權交還給消費者手上，讓人人都能享受金融服務，達到普惠金融。

打造公益認同卡平台　讓善良也可以很簡單

王道銀行選擇走出不一樣的路，還將金融本業結合社會參與和公益，除了以行動支持B型企業和社會企業發展，提供存款、薪轉戶等優惠，另外也打造公益認同卡平台，只要民眾用認同卡消費，除了將提撥消費金額的0.2%捐贈給相關公益單位，同時也能享有現金回饋，讓善良也可以很簡單。

▲▼王道銀行副董事長駱怡君。（圖／記者紀佳妘攝）

▲駱怡君力推公益認同卡平台，迄今已推出4張認同卡，預計明年至少再推4至6張卡，讓善良也可以很簡單。（圖／資料照）

「很多想做好事的念頭，到最後只剩一點點」駱怡君說，民眾都會想做很多好事，但礙於程序複雜，有可能就此打消念頭，王道銀行於是成立了公益認同卡平台，民眾刷卡的同時，銀行就會捐贈一定金額比例給公益單位，因此這筆消費金額不僅公益單位受惠，就連消費者也能擁有現金回饋，打造出三贏局面。

2018年推出2張公益認同卡，其中，浪浪認同卡迄今發行已突破萬張、彩虹認同卡也繳出逾7,000張的好成績，廣受市場好評，而今年也一口氣推出喜憨兒、均一教育認同卡。

駱怡君表示，目前已推出4張公益認同卡，希望明年至少可以推出4至6張，樂意配合公益單位的需求，進行客製化調整，最重要的是透過這種方式，讓社會大眾看到該公益單位，同時也讓更多人願意用簡單方式來貢獻與回饋，只要對社會有利的事，都可以共同來努力。

▲▼王道商業銀行副董事長駱怡君專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲王道銀行提供暑期實習機會，讓清寒學子也能提前瞭解金融業實務，也落實了副董事長駱怡君強調的王道精神「利他圓己」。（圖／記者湯興漢攝）

提供實習機會　回饋社會也是培育人才

駱怡君表示，王道銀行提供暑期實習計畫，從一開始提供客戶就讀於大專院校子女來實習，到邀請員工子女一同參與，最後擴大到清寒學子，除了學習金融相關知識，實際到各單位訓練外，也能獲得薪資報酬，讓他們的未來更具競爭力。

為期6周的暑期實習，前2周由公司各部門資深同仁教授專業金融相關知識，以及解說各部門實際運作情形，後4周則讓每位學生到不同單位實地演練，有機會接觸部門業務，與其他工讀機會多為暫時庶務人力相當不同；暑期種子實習計畫自舉辦至今，累計錄取共19名清寒學生參與實習計畫，其中有2名實習生於畢業後至王道銀行任職。

透過這樣的制度，王道銀行不但回饋社會，造就清寒學子，也為自己培育潛力人才，一舉數得，落實了王道的「利他圓己」精神。

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