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專訪／駱怡君引入B型企業概念　王道銀行連2年奪天下企業公民獎

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▲▼王道商業銀行副董事長駱怡君專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲王道銀行是全球首家通過B型企業認證的上市銀行，副董事長駱怡君分享這一路以來的心路歷程。（圖／記者湯興漢攝）

王道銀行副董事長駱怡君專訪系列一

◎採訪：紀佳妘、李錦奇
◎攝影：湯興漢

文／紀佳妘

請繼續往下閱讀...

2017年，台灣工業銀行正式轉型為王道銀行，成為台灣第一家原生數位銀行，也是全球第一家通過B型企業認證的上市銀行，王道銀行副董事長駱怡君接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，公司講求「利他圓己」企業精神，透過B型企業認證，體檢公司體質，有助王道銀成為一家更有效率、更健康的公司，重新定義商業成功。

B型企業認證是由美國非營利組織B型實驗室所推動，跳脫傳統資本主義所追求的利益最大化，以追求共享價值最大化為目標，從公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧、客戶影響力等5大面向進行評估，這股趨勢逐漸蔓延全世界，到今年10月中旬為止，台灣已有26家企業通過B型企業認證，數量位居亞洲之冠。

歷經數月內部體檢　王道銀成全球首家B型認證上市銀行

王道銀行獲得台灣首家B型企業認證上市銀行的殊榮，要回溯至6年前駱怡君獲得艾森豪獎金得主說起，「2013年在美國聽到B型企業的概念，那時我正好是艾森豪學員，有一位外國同學很高興地跟大家分享，我們企業拿到B型企業的認證」，當下大家滿臉困惑，外國同學才進一步解釋B型企業的概念，更直說不是「Best in the World」，而是「Best for the World」，意思是成為一家對世界最好的企業，而非世界上最好的企業。

▲▼王道商業銀行副董事長駱怡君專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲駱怡君認為，透過B型企業的申請準備，不僅能幫助企業體檢，也能更加速成長。（圖／記者湯興漢攝）

此話一出，立刻帶給現場所有人很大的衝擊，駱怡君從中開始省思一家企業到底是要爭取市場上的第一名，還是要衡量成為一家對世界最好的企業，好奇心驅使她開始著手研究，並向當時已獲得B型企業認證的台企取經，並從5大面向進行內部體質健檢，公司及子公司全體員工動起來，歷經數個月內部體檢後，最後才獲得B型企業的認證。

駱怡君進一步解釋，透過B型企業的申請準備，除了從中檢視自家公司是否符合國際上水準之外，更重要的是還有哪些面向，可以向國外借鏡學習，「幫助我們企業體檢，也能加速成長，一開始的初衷其實是既單純又簡單」。

社會企業責任列入員工考核　落實「利他圓己」企業精神

以實現「利他圓己」自許而起名的王道銀行，講求「成就他人，便是圓滿自我」的理念。駱怡君坦言，推動初期並非是一帆風順，對於一般企業來說，每位員工會以業績作為考核標準，由於B型企業是在年中突然來的新任務，因此在準備申請過程中，耗費相當多的時間及人力，難免與員工所認知的KPI有所差異。

▲▼王道商業銀行副董事長駱怡君專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲王道銀行連2年奪下天下企業公民獎的殊榮，駱怡君期許明年也能持續向前邁進。（圖／記者湯興漢攝）

駱怡君以「有時候，做好事不一定馬上就有成效出來」說服員工，強調必須要有耐心、持續努力去做，相信成果總有一天會展現出來。隔年更將B型企業、企業社會責任列入員工KPI，當公司以身作則，鼓勵員工一同參與其中，就不會有「做白工」的疑慮，一起將企業社會責任達到更高竿的水準，有助於王道銀成為一家更有效率、更健康的公司。

長期耕耘企業社會責任與永續經營的王道銀行，連續2年獲得「天下企業公民獎」。駱怡君笑說，當時只想著「能參與就是一種榮耀」，當時根本也沒想過會得獎，很榮幸在第一年獲得新秀獎和中間企業組第8名，對所有參與的員工是一個很大的鼓舞，做起事來也更加起勁，而今年名次更是前進2名，無形間成了一個很大的助力，推著公司同仁繼續往前走，也代表並沒有因為得獎而鬆懈，希望明年也能持續向前邁進。

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