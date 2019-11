專訪／駱怡君引入B型企業概念　王道銀行連2年奪天下企業公民獎

▲王道銀行是全球首家通過B型企業認證的上市銀行,副董事長駱怡君分享這一路以來的心路歷程。(圖/記者湯興漢攝)

王道銀行副董事長駱怡君專訪系列一

◎採訪:紀佳妘、李錦奇

◎攝影:湯興漢

文/紀佳妘

請繼續往下閱讀...

2017年,台灣工業銀行正式轉型為王道銀行,成為台灣第一家原生數位銀行,也是全球第一家通過B型企業認證的上市銀行,王道銀行副董事長駱怡君接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出,公司講求「利他圓己」企業精神,透過B型企業認證,體檢公司體質,有助王道銀成為一家更有效率、更健康的公司,重新定義商業成功。

B型企業認證是由美國非營利組織B型實驗室所推動,跳脫傳統資本主義所追求的利益最大化,以追求共享價值最大化為目標,從公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧、客戶影響力等5大面向進行評估,這股趨勢逐漸蔓延全世界,到今年10月中旬為止,台灣已有26家企業通過B型企業認證,數量位居亞洲之冠。

歷經數月內部體檢 王道銀成全球首家B型認證上市銀行

王道銀行獲得台灣首家B型企業認證上市銀行的殊榮,要回溯至6年前駱怡君獲得艾森豪獎金得主說起,「2013年在美國聽到B型企業的概念,那時我正好是艾森豪學員,有一位外國同學很高興地跟大家分享,我們企業拿到B型企業的認證」,當下大家滿臉困惑,外國同學才進一步解釋B型企業的概念,更直說不是「Best in the World」,而是「Best for the World」,意思是成為一家對世界最好的企業,而非世界上最好的企業。

▲駱怡君認為,透過B型企業的申請準備,不僅能幫助企業體檢,也能更加速成長。(圖/記者湯興漢攝)

此話一出,立刻帶給現場所有人很大的衝擊,駱怡君從中開始省思一家企業到底是要爭取市場上的第一名,還是要衡量成為一家對世界最好的企業,好奇心驅使她開始著手研究,並向當時已獲得B型企業認證的台企取經,並從5大面向進行內部體質健檢,公司及子公司全體員工動起來,歷經數個月內部體檢後,最後才獲得B型企業的認證。

駱怡君進一步解釋,透過B型企業的申請準備,除了從中檢視自家公司是否符合國際上水準之外,更重要的是還有哪些面向,可以向國外借鏡學習,「幫助我們企業體檢,也能加速成長,一開始的初衷其實是既單純又簡單」。

社會企業責任列入員工考核 落實「利他圓己」企業精神

以實現「利他圓己」自許而起名的王道銀行,講求「成就他人,便是圓滿自我」的理念。駱怡君坦言,推動初期並非是一帆風順,對於一般企業來說,每位員工會以業績作為考核標準,由於B型企業是在年中突然來的新任務,因此在準備申請過程中,耗費相當多的時間及人力,難免與員工所認知的KPI有所差異。

▲王道銀行連2年奪下天下企業公民獎的殊榮,駱怡君期許明年也能持續向前邁進。(圖/記者湯興漢攝)

駱怡君以「有時候,做好事不一定馬上就有成效出來」說服員工,強調必須要有耐心、持續努力去做,相信成果總有一天會展現出來。隔年更將B型企業、企業社會責任列入員工KPI,當公司以身作則,鼓勵員工一同參與其中,就不會有「做白工」的疑慮,一起將企業社會責任達到更高竿的水準,有助於王道銀成為一家更有效率、更健康的公司。

長期耕耘企業社會責任與永續經營的王道銀行,連續2年獲得「天下企業公民獎」。駱怡君笑說,當時只想著「能參與就是一種榮耀」,當時根本也沒想過會得獎,很榮幸在第一年獲得新秀獎和中間企業組第8名,對所有參與的員工是一個很大的鼓舞,做起事來也更加起勁,而今年名次更是前進2名,無形間成了一個很大的助力,推著公司同仁繼續往前走,也代表並沒有因為得獎而鬆懈,希望明年也能持續向前邁進。

「Her」38折太殺!必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵,再送2%購物金