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第3季恢復元氣！台銀老董看明年景氣　有機會「動起來」

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▲▼台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台銀董事長呂桔誠今（1）日表示，第3季的經濟數據已陸續出爐，可以看出台灣經濟逐漸恢復元氣，所以他認為明年景氣「碎步快行」原本就不看壞景氣，再添台商回台投資、前瞻基礎建設等兩大動能，將使台灣經濟「動起來」。

呂桔誠出席「台銀120周年藝術季-攝影季」，表達以上對景氣看法外。此外，有關台銀的業務方面，呂桔誠今年初喊出的「六千金目標」都要按照進度進行，這「六千金」的目標，包含新增美元存款、主辦聯貸、新增房貸、公教人員購屋貸款、危老重建專案貸款、台商回台建構廠房資金都有千億元的目標。

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呂桔誠表示，至今為止一般房貸與公教人員購屋貸款已經達成1700億元，所以這兩個項目年底前可以達到2000億元。至於台商回台建廠的融資貸款，至今年10月底止共有44件，金額達328億元；外匯存款餘額則較去年減少9.97%，但是DBU（外匯指定銀行）則較去年底增加了2.3%。

因應美國聯準會（Fed）日前降息1碼，台銀已經先調整美元利率，預先做了準備，所以「不會虧到」，未來還是會繼續新增美元存款，希望可以拓展台銀的收益來源。危老重建貸款因為為老建築重建速度沒有這麼快，所以是一個長期的目標，長遠的規模要達到千億元。

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