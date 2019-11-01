10年前冰島賣出「最後1份」麥當勞！　起司堡＋薯條套餐…現狀曝光

▲負責保存冰島最後麥當勞餐點的旅館，也在網站上提供及時轉播。（圖／翻攝自snotrahouse.com）



記者王致凱／綜合報導

十年前全球正值嚴重金融風暴，北歐冰島貨幣嚴重貶值，全球連鎖速食店麥當勞不堪虧損，決定於2009年10月31日全面退出冰島市場。冰島人斯瑪拉森（Hjortur Smarason）當天買下最後一份起司漢堡留念，如今這份經典套餐仍被保存在展示櫃中，似乎仍沒有腐敗的跡象。

根據法新社報導，2009年冰島金融危機期間，麥當勞決定關閉冰島僅有的3間分店，至今仍沒有重返冰島市場的計畫，也讓冰島成為唯一沒有麥當勞進駐的西方國家。

當年的10月31日，斯瑪拉森趕在麥當勞關門前最後一刻，到店裡買回一份經點起司漢堡留作紀念。斯瑪拉森現任職一間太空旅遊公司公關部門經理，30日向法新社表示，「麥當勞決定歇業後，我決定買回具有歷史意義的最後一份餐點。我聽說麥當勞漢堡永遠不會腐壞，我想看看是不是真的。」

這份餐點原本被斯瑪拉森保存在自家車庫中，曾被外借到冰島國家博物館展示，之後又被短暫移往位於首都雷克雅維克（Reykjavík）的一間旅館中。目前，餐點又被移至冰島南部村錫奎拜爾（Thykkvibaer）的「斯諾特拉之家」（Snotra House）旅館。

這份餐點現被安放透明玻璃罩中供人參觀，旅館負責人吉爾法森（Sigurdur Gylfason）說，「常有來自世界各地的人前來，只為了看一眼這份漢堡」。此外，旅館聲稱他們的網頁點擊率最多可達每天40萬次。

至於為何這份餐點能維持多年不腐敗？麥當勞官方2013年曾解釋，這主要保存環境的空氣濕度有關，只要空氣中有足夠的水分，漢堡和其他食物一樣都會自然腐壞。冰島大學食品科學院資深講師阿達比約森（Bjorn Adalbjornsson）近日也證實，如果缺乏水分，就不太可能有霉菌或細菌生長，因此食物只會「脫水」，但不會腐敗。

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