好棒棒！嘉義市、連江縣、金門縣前9月0舉債　嘉義市挑戰連兩年0舉債

▲財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部國庫署的各級政府公共債務統計資料顯示，至今年前9月，有3個縣市是零舉債，分別是嘉義市、金門市以及連江縣，如果嘉義市繼續保持的話，今年有機會挑戰連續兩年零舉債。

財政部公布去年各級政府公共債務決算術以及各級政府公共債務統計，其中嘉義市、金門縣和連江縣去年決算1年以上債務（長債）、未滿1年債務（短債）皆為零；至今年9月底前，此三縣市也都零舉債。

請繼續往下閱讀...

財政部官員解析，金門以及連江縣自有統計以來，皆是零舉債，主要是金門有金門酒廠；而連江縣一直以來控制支出得宜，像是社會福利支出、人事支出等，所以一直以來也是零舉債。

至於，嘉義市則是去年零舉債，財政部官員，今年嘉義得舉債預算數大約是11億元，如果嘉義市還維持目前的情況，就可望創造兩年零舉債得紀錄。嘉義之所以零舉債，主要是歲出、歲入控制得宜，收入平衡下還有歲計賸餘，近年甚至還有4~5億元的歲計賸餘。

根據國庫署資料顯示，今年前9月各級政府公公債（中央政府、直轄市、各縣市、鄉鎮）總計，1年以上得債務的長期債務比率今年的預算數為36.66%，到了9月底則為34.59%，如果控制得宜的話，今年應該會低於預算數36.66%，比起去年的決算數36.38%低，就有機會連續5年持續下降。

國庫署公布，去年度各級政府公共債務審定決算數，去年各級政府1年以上公共債務未償餘額，合計達6.23兆元，佔前3年度GDP平均數比率為36.38％，低於法定債限50％。官員表示，自103年起各級地方債務的長債比率都持續下降，去年長債比率為36.38％，並創99年以來新低，顯示政府債務體質好轉。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

