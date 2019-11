快訊／加州「萬聖節派對」驚傳槍擊案！　至少4人死亡

記者吳美依/綜合報導

美國加州奧林達(Orinda)於當地時間10月31日晚間11時左右爆發槍擊事件,根據康特拉科斯塔郡(Contra Costa County)警長辦公室,目前傳出多名受害者,警方沒有透露太多細節,只表示正在積極調查當中。當地媒體KTVU電視台報導,至少4人死亡。

綜合KTVU、ABC7 News與《每日郵報》等媒體報導,一名嫌犯手持MAC-10衝鋒槍掃射民宅,據信已有4人死亡。一名鄰居表示,曾聽見「煙火的聲音」,也有人表示,看到一個人對著參加派對的人開槍。

據了解,案發住宅在Airbnb平台上被出租,大約100人聚集在屋內,舉辦萬聖節派對。

#BREAKING

Mass shooting at Halloween party in #Orinda.

KTVU has learned that at least 4 people were killed, and several others were wounded.https://t.co/uSjmguTkXz pic.twitter.com/j7pmVYkBF6