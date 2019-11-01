央行主辦「SEACEN場外監控課程」　13國官員模擬訓練金融監理

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行表示，將於11月3日至8日主辦由「東南亞國家中央銀行聯合會」（SEACEN）研究訓練中心規劃之「場外監控課程」（SEACEN Course on Off-site Monitoring），齊聚來自13國的38位學員，透過監理實務模擬訓練與課程，提升監理效能。

央行指出，本課程邀請紐西蘭及馬來西亞中央銀行、加拿大金融顧問公司及SEACEN研訓中心等專家擔任講座。參加學員共計38位，分別來自柬埔寨、香港、印尼、南韓、寮國、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國、越南及我國等13個國家或地區之中央銀行及存款保險公司金融監理人員。

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課程內容主要包括場外監控系統及監理科技，金融預警系統之建置與運用，以及監理人員與外部稽核人員的關係等相關議題。課程同時安排與會者分享該國場外監控之實務經驗及外部稽核的角色，並分組進行實際案例模擬演練及簡報。

藉由本課程，學員將學習如何將場外監控融入以風險為基礎之監理架構，確認場外監控工具及系統，以及瞭解外部稽核人員評估銀行財務報告正確性與內部控制的角色及職責；並透過監理實務模擬訓練，均有助於提升監理效能。

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