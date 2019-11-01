北韓版少女時代：牡丹峰樂團下月首度商演　第一站北京

▲牡丹峰樂團有「北韓版的少女時代」的封號。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

從今年12月2日起，有「北韓版少女時代」封號的 牡丹峰樂團將在北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶、成都等等11個中國大陸城市進行為期約1個月的巡迴演出，至28日結束。這是該樂團第二次訪問大陸，也是破天荒的首度商演。北韓藝術團在大陸各地巡迴演出，史無前例。

該項活動主辦方之一的「輕思緯公司」總經理汪豔向媒體透露，這個演出計畫在半個月前正式敲定，各方都很期待。訪陸的牡丹峰樂團團隊人員將多達80人，預計各地觀演觀眾會達到萬人以上。

至於外界最關注的售票問題， 汪豔表示，這場演出屬於國家性質的演出活動，對外銷售的實體票數不會太多，票價也還未正式確定。

牡丹峰樂團是北韓最高領導人金正恩在2012年親自籌組的女性音樂團體，約有20名成員，樂團結構豐富：包括歌手、提琴手、鼓手、鍵盤手、貝斯手等等，成員大多都畢業於平壤著名的音樂家搖籃：金元均音樂綜合大學。

憑著靚靚麗出的外表，輕鬆活潑的表演風格以及新潮的髮型裝扮，牡丹峰樂團一出道就在北韓掀起時尚風暴，被外界視為北韓文化界的新氣象。

北韓官方評價牡丹峰樂團是「集革命、戰鬥內容和嶄新、獨特、現代、人民性形式於一身的國寶級藝術團體」，在歌頌國家和領袖等傳統內容的同時，融入了現代技術元素，走的是「新時尚輕音樂路線」。

▲北韓牡丹峰樂團團長玄松月。（圖／達志影像／美聯社）

跟一般北韓樂團不同，牡丹峰演唱的歌曲不僅只是傳統民謠和革命歌曲， 還有膾炙人口的外國作品，南韓媒體甚至稱讚該樂團是「北韓版的少女時代」。

金正恩多次觀賞樂團演出後評價說：「牡丹峰樂團擁有革命性、戰鬥性的創造風格」。因此，每逢北韓有重要活動或舉行大型演出時，都能看到她們的身影。至於焦點人 人物，外界來最熟悉的莫過於同時擔任牡丹峰樂團、三池淵管弦樂團團長的玄松月。

今年剛好是中共與北韓建交70周年，南韓不少媒體猜測，金正恩可能將配合巡演，再次訪問大陸。

▲金正恩與牡丹峰樂團團員合影。(圖／翻攝自網路)

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