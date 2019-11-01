線上換外幣最划算　7成用戶用網銀換匯、這時段最熱門

▲根據統計，7成客戶使用網路換匯，其中利用APP換匯人數是網銀換匯人數的2倍。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者紀佳妘／台北報導

隨著金融科技的蓬勃發展，銀行服務也走向數位化，越來越多人習慣透過手機APP輕鬆完成轉帳、換匯、投資等交易，讓消費者免跑一趟銀行。根據中信銀統計，7成客戶會用網銀換匯，其中透過APP換匯人數是網銀的2倍，最熱門換匯時段是平日的早上9點至10點。

過去民眾匯款、換匯或查詢帳戶，除了到臨櫃辦理外，也有不少人透過ATM或網銀進行交易，如今隨著行動裝置的普及化，多家銀行開發網路銀行APP，讓客戶擁有更便利的服務體驗。

請繼續往下閱讀...

根據中信銀行分析內部資料指出，「Home Bank」APP客戶數近期突破300萬，其中超過100萬客戶設定以指紋辨識或臉部辨識方式登入，登入次數占整體登入次數72%；APP熱門使用時段為上午10時至下午3時，客戶平均每月登入9次。

至於APP轉帳客戶數占轉帳總人數近7成，客戶轉帳熱門時段落在中午12時至下午1時、晚上9時至10時，推估客戶多利用午休及睡前時段進行交易。

此外，數位理財已成趨勢，客戶也可透過APP進行換匯、基金交易等功能。數據也顯示，透過網路投資基金的客戶高達6成3，半數以上的交易來自APP；至於換匯交易部分，7成客戶使用網路換匯，其中利用APP換匯人數為網路銀行換匯人數的2倍，而APP熱門換匯時段為平日早上9時至10時。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

