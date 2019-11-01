台指期開低走高　分析師：下周仍有機會刷新近期新高...但須提防爆大量

▲台指期今（1）日開低走高以11,371點作收，上漲27點，與現貨相較，逆價差28.53點。（圖／擷取自期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（1）日開低走高，開盤下跌11點，來到 11,333 點，不過，盤中由黑翻紅，最終以11,371點作收，上漲27點，與現貨相較，逆價差28.53點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平指出，今日期貨收在11,371點為近期收盤新高，且最近走勢呈現慢慢墊高的趨勢，預估下周仍有機會刷新近期新高。

廖恩平分析，今日早盤雖稍微受到美股下跌影響，但從期貨與現貨的走勢來看，皆是開低走高，如果仔細看盤後的數據會發現，今天外資還是偏多，買超仍持續，部分投資人可能會擔心漲太多，而不敢追單，不過最近走勢都是慢慢往上疊，若是持續維持，基本上不太可能會出現大幅度拉回。

請繼續往下閱讀...

廖恩平對於下周的期貨也抱持著樂觀態度，他認為目前整體盤勢呈現一個良好健康的循環。

此外，廖恩平更指出，若是從量的角度來觀察台股今天終場漲40點，收11399點，成交金額落在在1300多億元，這算是一個滿健康的量，若五日均量盤續維持在1300億以上的話，期貨還是有機會繼續走升。

不過，廖恩平也提醒投資人，雖然目前並沒有什麼跡象拉回，但如果中間突然出現爆大量往上拉，投資人就必須多加注意，因按照現在的情況來看，大多是投資人不敢追，一旦爆大量往上拉，就代表散戶開始湧入，這時就要注意是否會出現一個大幅度的壓回洗盤的動作。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

