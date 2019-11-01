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摩斯漢堡釋出上百職缺起薪25K　明年在台店數邁向300家大關

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▲摩斯漢堡在台灣經營邁入第29個年頭，安心食品指出，展店持續增加將向 300家店的目標邁進。（圖／資料照）

▲摩斯漢堡在台灣經營邁入第29個年頭，安心食品指出，展店持續增加將向 300家店的目標邁進。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

摩斯漢堡明年在台將邁向300家店舖大關，為充實營運人力，母公司安心食品今(1)日宣佈將開出上百職缺，將在11月及12月於台南、高雄辦理5場招募場次，入選的正職服務人員起薪2萬5500元起，歡迎對餐飲服務業有熱忱的求職者儘速報名。

摩斯漢堡自1990年由日本引進，在台長期經營29年，是積極成長的速食連鎖企業。本次招募對象年齡不限，歡迎餐飲從業人員、社會新鮮人、轉職者、二度就業、學生、中高齡、身心障礙等把握機會。

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▲摩斯漢堡釋出上百名職缺，招募團隊將在11月及12月於台南、高雄辦理5場招募場次。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡釋出上百名職缺，招募團隊將在11月及12月於台南、高雄辦理5場招募場次。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯招募團隊將在11月及12月於台南、高雄辦理5場招募場次，歡迎中高齡或者是重出江湖的二度就業者，將視同正式人員循序漸進培育，工作表現佳除可隨時轉任正職，還可獲得轉任獎金；錄取後表現優異者，有機會輪調海外據點、東元餐飲集團其他14家品牌企業或台北總公司任職。

摩斯主管指出，凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排系列之職前實作訓練與職務輪調，提供完整升遷計畫，期許培養出優秀的經營管理人才。各場次報名人數有限，敬請把握！歡迎儘速至https://ppt.cc/f0Vfqx填寫報名資料，相關職缺問題，可洽詢人才發展課02-2567-5001 #831、#832 陳小姐、吳小姐。

依據財報，摩斯漢堡母公司安心食品2018年合併營收 達52.52 億元，年增 6.77%，稅後純益為 1.41 億元，年減 16%，每股稅後純益（EPS）為4.36 元；截至去年底為止，全台總店數為265家店，新增7間新門店。

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